2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤曝真相

▲有民眾到台南「牛五藏」用餐，結帳價格卻破萬。（圖／翻攝自牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン臉書）

圖文／CTWANT

鑲金的烤肉？有民眾到台南知名餐廳「牛五藏」用餐，卻發現沒有菜單，怎料吃完結帳嚇傻，2盤肉加起來竟破萬，覺得十分不合理，引發爭議。對此，業者也出面澄清了。

「奉勸大家，點菜前記得詢問價格！」一名女網友在《Threads》貼出勸世文，透露友人在台南「牛五藏」火鍋吃過幾次，老闆還推銷過自家燒烤，一行人決定在這家店慶生。然而，燒烤沒有菜單，於是請老闆準備5個女生的份量，想說過去吃火鍋價格都在合理範圍，就沒有多詢問，沒想到結帳全體傻眼。

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女網友指出，8片山藥880元、12片櫛瓜880元、肉2盤分別是5500元和4600元，甚至連炭火都要收錢，「史上第一次遇到！」零零總總加起來，外加服務費，總共金額是15440元。

女網友不解，是自己同溫層太貧窮，還是價格真的不合理？同時附註全程都是自己手動烤肉，沒有服務人員協助，「服務人員完全搞不懂，毫無專業，每次都是回覆要問老闆！？包含我們拿到帳單提出疑問，依舊是不清楚，老闆key的⋯」。

▲業者展現當天客人點的料理。（圖／CTWANT）

根據《中國時報》報導，劉姓業者展示客人抱怨的菜品，強調餐廳是無菜單料理，當天吃的是特選台灣牛的主廚熟成上蓋，每條牛只有2條肋眼上蓋；至於日本山藥、南投高山櫛瓜，也都去頭去尾，只取中央較厚的部位，成本比較高，價格自然就偏高。

劉姓業者強調，經營無菜單燒烤料理不容易，因為該桌客人是熟客，提說想要吃燒烤料理，他也有說「牛肉這麼厚，價格一定會比較高」，對方則回應5個人可以均分。有了這次的經驗，日後提供無菜單料理，會先和客人報價。

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