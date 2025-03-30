緬甸強震後「軍政府持續轟炸」傳7死　聯合國譴責

▲緬甸強震造成逾1600人喪生，但其實在地震發生後，軍政府仍持續轟炸村莊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸28日強震至今逾1600人喪生，但其實周五那天下午發生地震之後，軍政府依據展開軍事行動，轟炸撣邦北部瑙丘（Naungcho）奪走7條人命，空襲震央附近實皆地區的章烏（Chang-U，音譯），就連泰國邊境附近地區也遇襲。

BBC等報導，緬甸軍政府攻擊撣邦北部瑙丘的時間點，是地震發生後大約不到3小時之際。前美軍特種部隊士兵尤班克（David Eubank）透露，在地震發生後，撣邦、克倫邦發生3次空襲。

聯合國認為，緬甸軍政府此舉令人憤慨且不可接受。聯合國人權理事會特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）直言，在大家忙著進行震後救災的時候，軍政府還在投炸彈，「我呼籲軍政府停止一切軍事行動」。

這次實皆省發生的芮氏規模8.2地震災情嚴重，緬甸第二大城市曼德勒以及首都奈比多都遭到嚴重破壞，就連泰國曼谷也出現災情，一棟正在興建的大樓倒塌。

緬甸軍方2021年發動政變，推翻民選政府，隨後與境內少數民族武裝組織與人民防衛軍作戰，使得國家陷入動盪。目前緬甸反抗政府「民族團結政府」（NUG）已經透過聲明表示，自30日起，武裝部隊會在地震災區進入部分停火狀態，為期2周，暫停攻擊性軍事行動，僅保留防禦性行動。