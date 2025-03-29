壽司郎什麼最好吃？他曝「必點美食」　老饕讚爆：每次去都點

▲壽司郎什麼東西必點？（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／曾筠淇報導

知名連鎖店「壽司郎」受到許多人喜歡，各種口味的壽司常常讓人「選擇困難症」發作！近日則有網友發文透露，他的朋友去壽司郎時，點的居然是薯條，壽司郎必點的東西真的是薯條嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「壽司郎最頂的是薯條嗎」為標題發文，提到朋友在壽司郎點了一份薯條，當時他還笑說，在壽司郎吃什麼薯條？結果沒想到，他吃了以後，才知果真美味，又酥又脆，而且也不會太鹹，大勝多家速食店。原PO也說，從那次之後，他每次去壽司郎都會點薯條，大家覺得壽司郎最厲害的是薯條嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友也回應，「對，被壽司耽誤的薯條店」、「是，我每次去吃也是點，細薯條現在少見」。其中也有網友說，「炸的都不錯，甜點偶有佳作」、「壽司郎的炸物真的好吃」、「炸雞以外的炸物很強」、「炸物都很好」。

還有網友表示，「明明就茶碗蒸」、「明明就是拉麵好嗎，我不吃生魚片，每次去都狂吃拉麵」、「是冰淇淋喔」、「40元的鮪魚大腹吧」、「可樂餅超好吃」、「蝦子和貝類也都不錯，就魚肉部分普普」、「起司條好吃」、「千層蛋糕」。話題引發討論。