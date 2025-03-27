台灣「1經典樂園」連年血虧...他憂倒閉！內行曝背後靠山：早賺翻

▲遊樂園是不少家庭、學校共同出遊的地點，也是情侶約會的選項之一。（示意圖，與事件無關／Pexels）

圖文／CTWANT

每逢假日來臨，不少家長都會帶小孩到遊樂園玩，不少情侶也會到遊樂園約會。不過一名網友表示，台灣目前的遊樂園包括義大遊樂世界、劍湖山世界主題樂園、六福村主題遊樂園、九族文化村，而他發現劍湖山的盈餘全都是負值，頂多每年Q3回穩，不禁好奇「劍湖山是不是快不行了」？貼文引發網友熱議，不少人點出「1關鍵原因」，不用擔心劍湖山會倒閉，直呼「早就賺翻了」。

原PO在PTT以「劍湖山是不是快不行了」為題發文，表示4個樂園中，義大遊樂世界有義聯集團撐腰，不太需要擔心；九族文化村沒有上市、上櫃很難直接看到財報；反之劍湖山世界主題樂園與六福村主題遊樂園，六福村的獲利好歹還能算出「本益比（每股參考稅後純益為0或負數時，則不計算本益比）」，但劍湖山累計每股盈餘全都是負值，「幾乎只有虧多、虧少的差別而已，頂多每年Q3好點。」

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原PO好奇，劍湖山連年虧損真的撐得下去？而他認為，那裡地楚偏僻，自己也是很久沒有到訪，「相比之下，六福村還有國3交流道，直接開到附近。劍湖山是不是快不行了？」

貼文曝光後引起網友熱議，網友紛紛回應，「只有畢業旅行會去的地方吧」、「畢旅去過就沒再去了」、「台灣遊樂園不就都那樣」、「少子化還有誰要去玩」、「只靠寒暑假在撐」、「劍湖山該轉型了，有童年回憶的都長大了」、「小時候的回憶震撼劇場沒了」。

不少內行人指出，「背後耐斯撐腰，早就賺翻了，樂園是公益」、「它不是耐斯集團的嗎？遊樂園算門面而已吧」、「耐斯撐著，不怕不怕」、「你是不是不知道劍湖山是耐斯集團？它是有比義大集團小喔？」「劍湖山就他們家族的童趣，蓋給大家玩」、「笑死，耐斯集團都不認識，白鴿、澎澎、王子大飯店這些都他們家的」。

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