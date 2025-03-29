　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口給美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口給美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，引發中國與香港的輿論風暴。最新消息指出，受到北京當局介入影響，傳出將延後原定下週簽約的時程

根據《南華早報》報導，貝萊德帶領的美國財團計畫收購香港長和集團（CK Hutchison）在全球43座港口的控股權，遍布23個國家，總計擁有199個泊位；其中兩座港口位於巴拿馬運河區域，交易規模龐大且具指標性。

不過，中國國家市場監督管理總局近日證實，已依據法律展開對這項收購的調查，強調此舉是為了維護市場公平競爭、保障公共利益。

相關聲明不僅刊登於中國官方媒體《大公報》，也同步轉載至中國國務院港澳事務辦公室網站，引發各界關注。

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

▲巴拿馬運河占全球4%的海運流通量。（圖／路透）

知情人士透露，長和集團在中國宣布啟動審查後，決定暫緩下週的正式簽約行程，凸顯交易前景出現變數。有消息人士指出，長和原訂最早在4月2日就會簽約，但目前沒有跡象表明交易已經取消。

貝萊德與長和目前皆未就此事公開回應。不過，這起交易背後牽涉的敏感地緣位置與中美競爭，早已引起高度關注。

巴拿馬運河對全球貿易與戰略部署都至關重要，這條長約82公里的人工運河，是連接大西洋與太平洋的重要航道，約占全球4%的海運流通量，更承載超過40%的美國貨櫃運輸量。運河的營運在2024年為巴拿馬帶來近50億美元收入，根據美洲開發銀行投資部（IDB Invest）研究，該國高達23.6%的年收入與運河及其相關產業息息相關。

運河雖由美國在20世紀初興建並長期掌控，最終於1999年根據美國卡特政府所簽訂的協議移交巴拿馬經營。儘管如此，總統川普（Donald Trump）曾誤稱中國掌控運河，並主張美國應重新接手這條關鍵水道，近期更針對中國祭出20%進口關稅，中方也展開報復，雙邊緊張不斷升溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張振寰家屬全神隱！僅兒子代表　23年沒見爸「再見就是告別」
泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都
緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因
緬甸、泰國已逾150死！　美國預估「恐超過1萬人喪生」
快訊／馬斯克宣布：旗下xAI斥資450億美元「收購社群平台X
曾抄了創意私房！　女檢再出手揪「80名高級會員」名單
李灝宇生涯首度3A開季！首戰未敲安但獲保送
命理師數天前預言：有大強震　還有3大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶美嬌妻！車被開單才知「跟別人共享女友」

泰國審計署「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵急刪慶祝文

妹子160公分僅25公斤成紙片人　「我愛骨感還想再瘦」

緬甸強震！　雲南一高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝

緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了　預估傷亡非常嚴重

緬甸7.7強震！　成都女子在曼德勒出差：玻璃門震碎、眾人逃上街

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

「未收到中國公民死亡報告」　陸外交部稱緬為「胞波」將全力救援

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶美嬌妻！車被開單才知「跟別人共享女友」

泰國審計署「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵急刪慶祝文

妹子160公分僅25公斤成紙片人　「我愛骨感還想再瘦」

緬甸強震！　雲南一高樓震出「巨大沙塵」…市民驚恐逃生畫面曝

緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了　預估傷亡非常嚴重

緬甸7.7強震！　成都女子在曼德勒出差：玻璃門震碎、眾人逃上街

5年首見！　業者自嘲：329檔期像蛤蜊吐沙「要開不開」

張振寰家屬全神隱！兒子23年沒見爸「再見就是告別式」　親口道別：一路好走

基隆米粉湯宵夜！評價不高卻意外好吃　高湯濃郁滷味小菜也必點

329大檔熄火　南台灣案量減33%現「開案即讓利」

她產後6個月仍肚鬆、漏尿好崩潰　醫曝「第五孕期」常見5困擾

泰語老師揭「KK園區」現況！　曼谷倒塌大樓400名工人幾乎都緬甸人

大谷、艾德曼今挑戰連3場開轟！前隊友先領冠軍戒指再對決

范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

出差同住人夫行李箱露餡　她嗆正宮「我當小三囉」結局反轉慘輸

響尾蛇與右投普法特延長5年合約！總額4500萬美元細節曝光

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

大陸熱門新聞

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

緬甸強震「雲南大樓水台」爆裂　水瀑巨轟吞噬人

綠帽男砸273萬想娶嬌妻！竟跟別人共享女友

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

小米LOGO倒過來是什麼字　網驚：雷軍是故意的嗎？

緬甸強震！陸官方：未收到中國公民死亡報告

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

陸介入調查　李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

全紅嬋滿18歲了！曾親吐成年最大心願

陸包機馳援緬甸！救援醫療隊攜「無人機、衛星」

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

160cm女僅25kg「愛骨感還想瘦」

緬甸華人悲嘆：大馬路全部壞完了　預估傷亡非常嚴重

更多熱門

相關新聞

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

香港首富李嘉誠旗下長和實業擬將巴拿馬運河兩端港口，出售給美國貝萊德牽頭的財團，引發北京不滿。在長和似乎決意出售港口之際，傳出北京方面已要求大陸國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新的合作，以繼續向他施壓。

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

賣港口爭議之際　李嘉誠次子赴北京「與李強同框」

賣港口爭議之際　李嘉誠次子赴北京「與李強同框」

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠長和公佈2024業績報告 港口總收入1923.27億元

李嘉誠長和公佈2024業績報告 港口總收入1923.27億元

關鍵字：

巴拿馬李嘉誠長和貝萊德巴拿馬運河

讀者迴響

熱門新聞

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

緬甸強震消息少　真相超無奈

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

泰大樓被震垮！中國承包公司急刪慶祝文

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

張庭女兒走秀遭群體嘲諷　她正面回應酸民

黃子佼判決書「性虐控制手法」曝光！律師氣到想吐

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面