中國政府介入調查　港媒：李嘉誠「賣巴拿馬港口」交易暫緩

▲李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口給美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

李嘉誠家族旗下長和擬出售巴拿馬運河兩端港口給美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，引發中國與香港的輿論風暴。最新消息指出，受到北京當局介入影響，傳出將延後原定下週簽約的時程

根據《南華早報》報導，貝萊德帶領的美國財團計畫收購香港長和集團（CK Hutchison）在全球43座港口的控股權，遍布23個國家，總計擁有199個泊位；其中兩座港口位於巴拿馬運河區域，交易規模龐大且具指標性。

不過，中國國家市場監督管理總局近日證實，已依據法律展開對這項收購的調查，強調此舉是為了維護市場公平競爭、保障公共利益。

相關聲明不僅刊登於中國官方媒體《大公報》，也同步轉載至中國國務院港澳事務辦公室網站，引發各界關注。

▲巴拿馬運河占全球4%的海運流通量。（圖／路透）



知情人士透露，長和集團在中國宣布啟動審查後，決定暫緩下週的正式簽約行程，凸顯交易前景出現變數。有消息人士指出，長和原訂最早在4月2日就會簽約，但目前沒有跡象表明交易已經取消。

貝萊德與長和目前皆未就此事公開回應。不過，這起交易背後牽涉的敏感地緣位置與中美競爭，早已引起高度關注。

巴拿馬運河對全球貿易與戰略部署都至關重要，這條長約82公里的人工運河，是連接大西洋與太平洋的重要航道，約占全球4%的海運流通量，更承載超過40%的美國貨櫃運輸量。運河的營運在2024年為巴拿馬帶來近50億美元收入，根據美洲開發銀行投資部（IDB Invest）研究，該國高達23.6%的年收入與運河及其相關產業息息相關。

運河雖由美國在20世紀初興建並長期掌控，最終於1999年根據美國卡特政府所簽訂的協議移交巴拿馬經營。儘管如此，總統川普（Donald Trump）曾誤稱中國掌控運河，並主張美國應重新接手這條關鍵水道，近期更針對中國祭出20%進口關稅，中方也展開報復，雙邊緊張不斷升溫。