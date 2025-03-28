緬甸強震曼谷BTS地鐵停駛！　車廂強烈搖晃畫面曝光

▲緬甸今天發生強震，曼谷地鐵也相當有感。（圖／左圖翻攝X@ChromeCrumpet、右圖讀者提供）

圖文／鏡週刊

緬甸今（28日）當地時間中午12時20分（台灣時間14時20分）發生規模7.7地震，鄰近國家都相當有感，各地陸續傳出施工中大樓瞬間倒榻、大橋斷裂的消息，泰國首都曼谷也被民眾記錄下BTS地鐵強烈搖晃的驚恐畫面。

根據影片中可看出，該列車車廂停靠在站，不過紅色車廂搖晃劇烈，民眾手緊緊牽著手維持穩定，也有民眾貼出BTS地鐵站鐵門拉下的畫面，指出目前BTS地鐵停駛中。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，此次強震震央非常靠近緬甸第二大城曼德勒，深度只有10公里，非常淺層，整個東南亞都有明顯搖晃，而在震央附近約有170萬人居住。

BTS Skytrain rocks violently in Bangkok earthquake! ????????????#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/aSAdSZgTxg — Chrome Crumpet (@ChromeCrumpet) March 28, 2025



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