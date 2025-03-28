車停派出所挨轟！狂收不明簡訊　賴清美崩潰落淚：別再騷擾了

▲彰化縣議員賴清美因車臨停派出所遭轟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美21日因開車前往派出所臨停與值班台員警發生口角，挨轟「耍特權」，事後她帶茶葉往派出所「致意」化解誤會，也因此事遭黨部送評議機制處理，網友不買單，狂打簡訊、要她收包裹連番轟炸，如今她害怕人身受到威脅，有朋友建議她帶辣椒水防身，哭著說，請網友不要再騷擾她。

▲彰化縣議員賴清美因車臨停派出所遭網友傳不明簡訊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清美是大和美地區連任五屆的資深議員，長期以來辛勤服務選民，每天行程滿檔，從紅白帖、會勘行程，到訪視農漁民及弱勢族群，日夜操勞。然而，近日因在派出所臨停的爭議，讓她多年來的努力蒙上陰影。事件發生後，她雖已前往派出所致歉，並將訪視情況公開於網路，試圖化解誤會，卻仍無法平息網路上的批評聲浪。

▲彰化縣議員賴清美因車臨停派出所遭網友傳不明簡訊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

網路上的負面評論如潮水般湧來，許多網友要求她公開道歉，更讓她不堪負荷的是，網路上的攻擊不僅止於言語，更演變成無休止的騷擾電話和簡訊轟炸，甚至有人傳到貨或是幫訂餐廳簡訊等等，讓她感到人身安全受到威脅。

賴清美今天受訪時，情緒崩潰，哭著訴說遭網路霸凌帶來的巨大壓力。她表示，朋友已提醒她近期外出要多加小心，甚至建議她隨身攜帶辣椒水防身。 她無奈地說：「網軍半夜也不讓她休息」，不斷的騷擾訊息讓她身心俱疲，只能默默承受。 她懇求網友停止騷擾，希望這場風波能早日平息。

▲彰化縣議員賴清美帶辣椒水防身。（圖／記者唐詠絮翻攝）