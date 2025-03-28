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丁薛祥博鰲對外喊話：維護自由貿易體制　反對保護主義

▲▼大陸國務院副總理丁薛祥出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式。（2025年3月27日）（圖／翻攝新華社）

▲大陸國務院副總理丁薛祥出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式昨（27）日上午在海南舉行，大陸國務院副總理丁薛祥出席時對外喊話稱，要共同維護自由貿易體制，堅持開放的區域主義，堅決反對貿易投資保護主義；他並指，中國對外開放的大門只會越開越大。

丁薛祥發表題為《共迎全球挑戰　共建亞洲家園》的主旨演講，他表示，當前世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，全球不穩定不確定性因素明顯增多。他呼籲各方要同心協力、攜手前行。

他指出，要尊重彼此的核心利益和重大關切，不斷積累共識、增進互信；堅定捍衛真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

「我們要共同維護自由貿易體制，堅持開放的區域主義，堅決反對貿易投資保護主義」，丁薛祥強調，用好東亞、亞太等區域合作機制，高質量實施RCEP，推動簽署中國－東協自貿區3.0版升級協定，推進區域經濟一體化和互聯互通。

他提到，要堅持共同、綜合、合作、可持續的亞洲安全觀；共同維護聯合國憲章宗旨和原則，弘揚「正確的」二戰史觀，通過對話和協商解決分歧爭端，營造各國共享安全新局面。

談及內部經濟發展，他強調，大陸將實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，積極穩外貿穩外資，更大力度促進樓市股市健康發展，有效防範化解重點領域風險，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

丁薛祥表示，大陸將加快推進高水準科技自立自強，推動科技創新和產業創新融合發展，培育壯大新興產業、未來產業，改造提升傳統產業。

改善營商環境方面，他說，中國民營經濟促進法正在加快推進立法進程，民營經濟發展將迎來更好法治環境。

「無論外部環境如何變化，中國對外開放的大門只會越開越大」，丁薛祥透露，大陸將穩步擴大制度型開放，繼續放寬外資市場准入，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。有序擴大自主開放和單邊開放，持續拓展開放的廣度和深度。

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