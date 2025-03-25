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博鰲論壇2025報告：DeepSeek是美國對中國晶片出口限制激發出的創新

▲2025博鰲論壇公佈《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲2025博鰲論壇公佈《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸2025博鰲論壇今（25）日在海南舉行，並公佈《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》。報告稱，中國企業在人工智能（AI）等領域展現的蓬勃創新活力，證明中國是美國無差別揮舞制裁大棒的風險世界中，重要的創業安全熱土，或將刺激相關領域的投資並帶動經濟增長。

▲▼DeepSeek讓中國AI產業信心大增。（圖／路透）

▲DeepSeek。（圖／路透）

《新京報》報導，2025年博鰲亞洲論壇正式拉開帷幕。博鰲亞洲論壇秘書長張軍指出，今年年會主題定為「在世界變局中共創亞洲未來」，緊扣當今時代重大課題和挑戰，有利於在變局中更好地把握前進方向，促進團結合作，謀求共同發展。

據了解，本屆博鰲論壇將重點聚焦AI發展的帶來的創新和紅利，在論壇發佈的報告稱，中國人工智能大模型創業公司深度求索（DeepSeek）發佈的產品R1給華爾街帶來巨大衝擊，其以低成本、高效能的方式顛覆目前人工智能市場的格局，「這也引發了市場對美國人工智能技術領先中國多年觀點的質疑。」

分析指，DeepSeek是美國對中國進行芯片（晶片，下同）出口限制所激發出的創新，DeepSeek不僅改變了人工智能產業「算力至上」的底層邏輯，更讓全世界看到了中國經濟和關鍵產業的發展韌性和產業活力，強化了中國在不確定世界中的安全島角色，提振了全球市場主體對中國營商環境、科技創新能力及長期發展潛力的信心。

報告提到，AI等數位技術的快速迭代在推動數位貿易發展的同時，引發其對勞動力市場潛在影響的擔憂；具備不同程度數位技能的人群將從數位貿易中獲得不同程度的紅利，或面臨不利影響。縮小數位鴻溝的關鍵之一在於，加強數位基礎設施建設，這一點各國已在採取行動，然而，數位技能的培養在亞洲尚未得到足夠重視。未來，應加大對數位技能培訓的研究與投入，提升全社會的數位素養，從而推動數位貿易的包容性發展。

報告認為，中國產業轉移近年受到內外部多種因素的疊加影響，呈現出複雜多變的態勢，然而，中國產業向外轉移的調整仍未結束，但結構和趨勢正在發生顯著變化，「2025年，中高端產業的外遷速度和規模預計將放緩，尤其是AI等數位經濟領域的外遷勢頭將會削弱，中國留住外資產能的基本盤優勢依然存在，長期來看仍是全球最具有吸引力的市場之一。」

報告強調，產業轉移將使區域內的產業鏈聯繫不斷加強，而中美之間的價值鏈將會延長，「國內低端產業的發展在成本上升通道難以阻斷的情形下，其轉移趨勢需要觀察未來一段時間人工智能、機器人等技術的應用範圍和深度，以及如何處理數位技術與就業工人之間的矛盾。」

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