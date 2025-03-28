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台南驚傳垃圾車遭攻擊！騎士持球棒狂追猛砸　清潔隊員險挨揍

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區1名51歲李姓男子，疑不滿垃圾車不等他，竟持球棒騎車追趕垃圾車，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲歐打清潔隊員，環保局向永康分局提出妨害公務、毀損告訴，警方依法傳喚李男到案說明，查扣球棒1支，並將全案移送台南地檢署偵辦。

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市環保局指出，一輛垃圾車於24日晚間在永康區清運垃圾時，1名民眾倒完垃圾後，竟持球棒敲打垃圾車後車斗及副駕駛門，作勢欲傷害隊員，涉嫌妨害公務，環保局嚴厲譴責該民眾不理性的行為，為捍衛清潔隊人員的執勤安全已提向警方提告妨害公務等罪嫌。

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，該民眾先於上一個清運點倒完廚餘後，回家再取一般垃圾出來倒時，發現垃圾車已駛往下一站，疑似因不滿垃圾車未等他倒垃圾，竟持球棒騎車追趕至下一清運點，而持球棒與司機及隨車隊員理論。

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局表示，清潔隊員長期辛勤付出，確保市容整潔，卻遭受疑似暴力威脅，令人遺憾。每個清運點皆有固定時程，為確保準點收運、維持全線作業順暢，垃圾車須按時駛離，無法個別等候，請民眾體諒。環保局並譴責暴力行為，將持續關心隊員身心狀況，並透過法律途徑維護隊員權益，呼籲民眾能理性溝通。

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警永康分局副分局長楊富仁指出，永康分局於25日受理永康區環保局清潔隊員所報妨害公務及毁損告訴案，經檢視行車紀錄器影像及調閱相關資料分析比對，鎖定涉案對象，通知該名李姓嫌疑人到案說明。李男於27日下午4時許主動到案說明，警方查扣李男當時持有的球棒一支，全案移送台南地檢署偵辦。

▲1名李姓男子疑不滿垃圾車不等他，除飆罵持球棒擊打垃圾車後斗及副駕駛座車門，並揮舞球棒作勢欲毆打清潔隊員，警方傳喚李男到案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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