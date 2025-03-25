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英國釋「具威脅疾病」觀察名單　24種高風險傳染病和病原體上榜

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國奧爾德姆行人配戴口罩，走過繪有病毒圖片的廣告看板。（圖／路透）

▲英國釋出24種具威脅性疾病的觀察名單，提醒各界注意，以免新冠應對不及的悲劇再次重演。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國衛生安全局（UKHSA）最近發布一份包含24種疾病與病原體的觀察名單，認為這些傳染病未來將對公眾健康構成重大威脅。其中，部分病毒具備全球大流行的潛力，而其他疾病則因目前無有效治療方法，或具高度傳染性而受到關注。

據BBC報導，愛丁堡大學傳染病流行病學教授伍爾浩斯（Mark Woolhouse）指出，新冠疫情初期，全球在適應新型病毒威脅方面反應過慢，導致疫情迅速擴散。為避免類似情況，UKHSA特別列出了這一清單，協助政府與公共衛生機構更全面地評估潛在風險，及早制定防疫對策；科學家與投資者也可優先開發相關檢測技術與疫苗。

UKHSA首席科學家奧利弗（Isabel Oliver）表示，由於病毒的威脅會不斷變化，因此這份名單沒有嚴重程度後先後順序的排名，並將每年更新，以確保及早應對可能爆發的疫情。UKHSA提到，氣候變遷造成的氣溫上升可能導致某些疾病的傳播增高，特別是禽流感和登革熱、茲卡病毒感染症（Zika）等蚊子傳播的病毒，因此這幾種疾病都被列入名單。

名單還包括某些極具傳染性的病毒，如包含麻疹病毒在內的副黏液病毒科（Paramyxoviridae）。伍爾浩斯警告，若出現類似麻疹但更具致命性的病毒，即使是最嚴格的封鎖措施也無法完全控制，並可能對兒童構成嚴重威脅。奧利弗則指出，許多人畜共通傳染病也在名單之列，突顯了跨物種病毒感染的風險。

除了病毒，細菌的抗藥性問題也備受關注。例如，淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）對現有抗生素的抗藥性正在上升，而金黃色葡萄球菌（Staphylococcus）與A型鏈球菌（Group A Streptococcus）也可能引發嚴重感染。

▼英國衛生安全局發布24種高風險傳染病或病原體名單。（製圖／記者葉睿涵）

▲▼英國衛生安全局發布24種高風險傳染病或病原體名單。（製圖／記者葉睿涵）

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