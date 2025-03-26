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歐洲夜空驚見「幽藍螺旋傳送門」多國目睹奇景　英氣象局回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

世界多個國家和地區的夜空中，24日突然出現了令人稱奇的螺旋狀天象。該天象散發著幽藍色的光芒，被俄羅斯、德國、英國、荷蘭、法國、克羅埃西亞和丹麥等等國網友拍下後PO網，引起討論。對此，英國氣象局表示，該天象並非UFO或外星人所致，而是SpaceX獵鷹9號火箭釋放的冷凍燃料導致。

綜合外媒報導，天文學家Allan Trow表示，他在威爾士的Bannau Brycheiniog國家公園上空觀測到了這一現象，並指出這種現象相當罕見。Stockport地區的觀星者Sonia在用望遠鏡觀測時，看到「一個移動的旋轉星系」。

觀星者Keeley Williams描述道，這一螺旋狀光芒「一開始是模糊的，隨後變得非常明亮，最後看起來像是在旋轉」。另一位觀星者Steven Hall則表示，他在蘇福克郡的家中看到這一現象時，覺得這像是一個巨大的風火輪，彷彿有自己的大氣層。

對此，英國氣象局在社交媒體X上解釋，這一現象可能是由伊隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號火箭釋放的冷凍燃料所致，「火箭的冷凍排氣煙霧在大氣中旋轉並反射陽光，導致其在天空中呈現螺旋狀。」

英國氣象局說明，該火箭於週一下午1點50分（當地時間）在佛羅里達州發射，執行一項美國政府的機密任務。獵鷹9號是一種可重複使用的火箭，發射後，第一級將所攜帶的有效載荷（如衛星）送入太空，而第二級則繼續將衛星送入正確的軌道。一旦完成任務，第二級會釋放殘留的燃料，這些燃料在高海拔地區迅速結冰，並因火箭的旋轉運動而形成螺旋狀。

SpaceX在社交媒體X上表示，這次發射是為美國政府國家偵察辦公室執行的機密任務。肯尼迪航天中心也在X上表示，這次發射是為該辦公室執行的機密任務。

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