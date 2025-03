歐洲夜空驚見「幽藍螺旋傳送門」多國目睹奇景　英氣象局回應了

記者鄒鎮宇/綜合報導

世界多個國家和地區的夜空中,24日突然出現了令人稱奇的螺旋狀天象。該天象散發著幽藍色的光芒,被俄羅斯、德國、英國、荷蘭、法國、克羅埃西亞和丹麥等等國網友拍下後PO網,引起討論。對此,英國氣象局表示,該天象並非UFO或外星人所致,而是SpaceX獵鷹9號火箭釋放的冷凍燃料導致。

綜合外媒報導,天文學家Allan Trow表示,他在威爾士的Bannau Brycheiniog國家公園上空觀測到了這一現象,並指出這種現象相當罕見。Stockport地區的觀星者Sonia在用望遠鏡觀測時,看到「一個移動的旋轉星系」。

觀星者Keeley Williams描述道,這一螺旋狀光芒「一開始是模糊的,隨後變得非常明亮,最後看起來像是在旋轉」。另一位觀星者Steven Hall則表示,他在蘇福克郡的家中看到這一現象時,覺得這像是一個巨大的風火輪,彷彿有自己的大氣層。

對此,英國氣象局在社交媒體X上解釋,這一現象可能是由伊隆·馬斯克(Elon Musk)的SpaceX獵鷹9號火箭釋放的冷凍燃料所致,「火箭的冷凍排氣煙霧在大氣中旋轉並反射陽光,導致其在天空中呈現螺旋狀。」

