尪剛過世「婆婆想賣房趕人」捐宗教　人妻：吃素多年沒變善良？

▲人妻求救婆婆在老公過世後，竟聯絡房仲要賣房。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

婆媳問題百百種，大小事都可以吵。一名人妻求救，過去是用婆婆的名字買房，但住的人是他們一家，然而老公最近意外離世，婆婆就開始趕人，還聯絡房仲要賣房，讓她十分苦惱。

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原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，婆婆現年88歲是一貫道信徒，在兒子過世之後，原本就厭惡媳婦的性格，變得更加嚴重，而且不高興她的子女住在兒子買的房子，打算變賣捐給一貫道，聲稱這樣才能幫助兒子跟隨彌勒佛。

原PO指出，老公30多年前用她的名字買房，但沒幾年因為繳不出房貸被法拍，夫妻名下都不能有財產，只好用婆婆名字另外買房，但實際居住的人是他們一家。

原PO提到，直到民國90年老公外遇，雙方分居20多年，期間婆婆多次想趕她走，如今老公突然過世，還在治喪期間，婆婆就開始大動作聯絡房仲要賣房，讓她不知該如何解決，「怎麼會吃素多年，並沒有讓婆婆變得比較善良？」

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛奉勸：「這無解」、「她的名字，那法律上就是她的啊，只能搬了」、「搬啊，房子又不是妳的」、「會登記老媽媽的名字，就是在財物順位上讓老媽媽優先；這是人家母子一開始就算計好的，妳就認命吧！」

不過，也有不少人建議，「找出妳繳錢的證據，這樣才有辦法證明錢是你們出的，不然真的很難」、「銀行貸款看是用誰的戶頭去繳的，問問律師她如果沒有繳費能力，打官司或許能保住妳家房子」、「打借名登記的官司」。

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