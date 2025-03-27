快訊／麗寶集團爆內線交易　董事長吳寶田父女移送北檢

▲麗寶集團董事長吳寶田，名軒開發董事長吳泓瑩（紫口罩）。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、鄒鎮宇／台北報導

麗寶集團旗下的名軒開發公司6年前賣地獲利逾億元，檢調懷疑有公司內部人，私下透露這項重大利多訊息，讓親友得以藉由內線消息進場買賣股票，涉嫌違反《證券交易法》。對此，麗寶集團董事長吳寶田及其女兒名軒開發董事長吳泓瑩27日晚間被移送北檢複訊。

上市公司名軒開發（股票代碼：1442）在2019年4月24日發布重訊，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，交易總金額8.6億元，名軒開發預期利益約1.6億元，賣地款項除用來償還銀行貸款外，另外用以充實公司營運資金。

▲▼董事長吳寶田父女移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）



檢調獲報，在名軒公布這項利多訊息的禁止交易期間內，市場上疑似有人偷跑，經過分析後，懷疑有3組人馬涉嫌內線交易，分別獲利1萬到2萬元，雖實際買賣人並非禁止交易的名軒開發內部人，仍有觸法之嫌。

為釐清是否有內線訊息外洩，檢察官黃則儒27日指揮調查台北市調處搜索名軒開發公司，並約談董事長吳寶田等10人到案說明。

27日晚間，麗寶集團董事長吳寶田、名軒開發董事長吳泓瑩，父女一起被移送北檢。