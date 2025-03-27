北市消防局火調30年回顧展　提升鋰電池火警調查技術

▲台北市消防局將舉辦火災調查回顧展。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

火災調查工作肩負揭開火場真相、強化公共安全的重要使命，目前消防火場鑑識已經全面邁向科技化機階段。北市政府消防局特別舉辦「鑑往開來鳳凰躍升-火調30年回顧展」，回顧近三十年來火災調查技術演進、重大火災案件的經驗累積，藉此回顧北市救災歷史及未來技術的創新與展望。



消防局表示，本展覽從今年3月27日上午10時在內湖防災科學教育館10樓舉辦，活動當天邀請財團法人全國認證基金會TAF代表、台北市火災鑑定委員會、UL Solutions代表、內政部消防署、台北市警局刑事鑑識中心、基北北桃火災調查人員、並邀請北市退休、調離人員火災調查同仁，共同參與見證北市消防局的火災調查歷史。



北市消防局在這場火調回顧展中，將透過時間軸方式展示北市近30年重大火災案件，並以珍貴照片、現場模擬等方式重現關鍵調查過程，讓參觀者理解每場火災背後的重要警訊與學習價值。

現場並展示早期火場調查方式，包含手寫調查報告、人工測繪現場平面圖、公務報表、手持簡單儀器進行判斷等，與現代化技術做對比。展場並將介紹現代科技火災調查技術：展示如何利用3D雷射掃描技術重建火場現場，精確記錄火勢蔓延情形，讓火調工作更精確科學。





北市消防局指出，台北市消防局火災調查實驗室為全台灣首家通過4項國際認證的機關：為使鑑定能力與國際接軌，消防局實驗室陸續通過財團法人全國認證基金會（TAF）認證，成為全國首家取得4項國際認證的機關，確保火災鑑定程序、品質管理、人員及設備符合國際標準，並提升鑑定結果的可靠性。

除了強化科學鑑定外、消防局實驗室與多間學術單位實驗室跨域合作，透過學術單位新型鑑定儀器（CT電腦斷層攝影）協助火場證物比對；另因應新興能源興起，消防局實驗室與學術單位共同進行鋰電池模擬燃燒實驗，探究鋰電池起火成因，並與UL Solutions電動載具儲能測試實驗室進行鋰電池產品安全認證和測試領域交流，藉此因應電動車救災及儲能設備火災鑑定。

北市消防局獨步引進日本「鋰電池銅箔鑑定」新技術，藉由數位顯微鏡特徵觀察，從鋰電池內部痕跡進行鑑定及辨識，成功運用於實際證物鑑定，強化鋰電池火災的證據力，並邀請基隆市、新北市及桃園市政府消防局火調人員參與，共同提升鋰電池證物鑑定技術。

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