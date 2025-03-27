傳蔡英文訪日遭拒　陸使館自問自答：何許人也？人盡皆知！

▲前總統蔡英文。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者陳冠宇／綜合報導

前總統蔡英文傳出原計畫於去年7月，日本前首相安倍晉三逝世2周年時訪日，最後未果。大陸駐日本大使館對此表態，要求日本審慎處理「台灣問題」，並自問自答：蔡英文何許人也？世上盡人皆知，還嗆反對「極端台獨分子」去中國的建交國。

《共同社》日前報導，蔡英文原先有意於去年7月訪日，在安倍逝世2周年的「三回忌」前往致意，但當時岸田政府正尋求中國解除日本水產進口禁令，致力改善雙方關係，擔心蔡英文訪日帶來反效果，因此並未同意。

日本外務大臣岩屋毅對此予以否認，並稱不論是蔡英文方面的詢問或日本政府的拒絕都不曾發生。

對此議題，大陸駐日本大使館微信公眾號昨（26）日發布答記者問。該使館發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。「台灣問題」是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。

該發言人接著自問自答：「蔡英文何許人也？世上盡人皆知」，他稱，「我們堅決反對這樣的極端『台獨』分子前往任何中國的建交國從事分裂中國的政治活動」。

他最後強調，日方應重信守諾，審慎處理「台灣問題」，避免向「台獨」勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中日關係改善發展勢頭。