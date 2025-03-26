「憂中國反彈」拒蔡英文訪日？　日外相回應：並非事實

▲ 蔡英文先前出席哈利法克斯國際安全論壇（HFX）。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

前總統蔡英文日前傳出原計畫於去年7月日本前首相安倍晉三逝世2周年訪日，但日本政府因憂心中國反彈並未同意，日本外務大臣岩屋毅26日被議員問及此事則稱此一說法「並不屬實」。

日媒《共同社》日前據知情人士說法披露，蔡英文原先有意於去年7月訪日，在安倍逝世2周年的「三回忌」前往致意，但當時岸田政府正尋求中國解除日本水產進口禁令，致力改善雙方關係，擔心蔡英文訪日帶來反效果，因此並未同意。

《產經新聞》報導，岩屋26日出席眾議院外務委員會接受質詢，日本維新會議員和田有一朗詢問相關報導是否屬實時，岩屋予以否認，並稱不論是蔡英文方面的詢問或日本政府的拒絕都不曾發生。

和田進一步追問，「蔡英文以私人身份來日本參拜是可以的吧？」而岩屋回答，「很抱歉給出慣有的答覆，但對假設性問題不便做具體回應」，稱政府立場是與台灣維持非官方實務關係，會針對個別具體情況做出適當回應，並提及「過去曾有多次台灣前總統訪日的前例」。

和田對此指出，台灣現任總統賴清德擔任副總統期間曾出席安倍葬禮，認為岩屋稱「不便回答假設性問題」的說法會向國際社會傳達錯誤訊息，應明確使用「有可能」等措辭，還指責「正因迴避假設性問題，才引發『岩屋是否在討好中國』的質疑」。

岩屋則反駁，「我的外交面向台灣、面向中國，也面向全世界」，「我想重申，我們將根據個別具體情況採取適當回應，過去也有相關先例」。