幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

記者黃哲民／台北報導

北市男子邱慶惟前年（2023年）幫入獄的朋友照顧1對讀幼兒園的兒女，卻體罰女童「搭拱橋」、打屁股，造成多處瘀青、擦挫傷，涉犯妨害幼童發育等罪嫌，台北地院今（26日）開庭，邱男僅承認傷害，自稱用「從小被打大」的經驗帶小孩，絕無凌虐意圖，更誇張的是女童生母今到庭證稱不清楚女兒傷勢，僅曾斥邱男「帶小孩不要這麼粗魯」，合議庭諭知下月（4月）16日宣判。

▲男子邱慶惟受託照顧入獄朋友1對年幼子女，卻涉嫌虐童被起訴，26日到台北地院出庭僅承認傷害。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今傳喚女童生母，以及多次發現女童受傷的幼兒園老師作證。生母表示丈夫2023年9月入獄後，她每天須上晚班工作賺錢，忙不過來，後來邱男受丈夫之託來幫忙，所以發生體罰情形的那2個月，兒女「基本都是給邱男帶」、包括到幼兒園接送。

▲受虐幼童生母（背對鏡頭）到庭作證態度淡然，承認自己太忙，疏忽沒注意子女傷勢，僅曾斥責邱男「帶小孩不要這麼粗魯」。（圖／記者黃哲民攝）

生母坦承自己「可能太忙，疏忽沒注意」女兒每次的傷勢，邱男都跟她說小孩打鬧、從樓梯滑倒摔傷，她知女兒被邱男體罰在浴室「搭拱橋」，因手腳無力加上濕滑而仆倒，額頭撞出好大1個包，起初不像蒐證照片這麼嚴重，過幾天就變成一片瘀青。

生母說「我有斥責一下他（邱男），帶小孩不要這麼粗魯」，被問到有無發現女兒身上其他外傷，她說都由邱男幫女兒洗澡、「我比較沒接觸」，她問小孩如何受傷，小孩說不出所以然，但她強調兒女平常打架很兇、在她眼皮底下也一樣，她會拿精油幫兒女揉開瘀傷。

被問到為何看到女兒雙臀被揍出大面積瘀血、卻似乎無動於衷，生母表示邱男說看到女兒拿菜刀追哥哥、被驚嚇到，覺得太危險，「就教育了一下」，可能打屁股太用力，她看到傷勢也很無措、不知怎麼辦，她找不到其他幫手，也不曉得邱男有無帶小孩去就醫。

生母的說法明顯異於一般家長，檢方提問時也似乎不解「這樣的傷，妳，妳到底何時才看到？」生母坦然說「我沒注意到」，檢方不禁高聲質疑「有的傷在眼部耶！」

幼兒園老師證稱，本案女童2023年8月入學，起初由生母和1位女童稱為「胖姨」的女性長輩接送，後來變成邱男出面、就幾乎沒再看過生母，女童也從此常帶傷，同年11月初首度發現，之後每天上學必定目視檢查，每次都聯繫生母問原因，並依規定通報社會局與教育局。

老師說，女童當時2歲多，有時剛到校說被叔叔（邱男）打、睡完午覺改稱是媽媽打，更說不清楚被怎麼打，且女童兄妹到校時間不固定，有時中午才來，同年12月底就突然不再來上課。

台北市府社會局對本案依法提起獨立告訴，承辦女社工今證稱，邱男說曾帶女童去醫院療傷，她求證院方抓包邱男根本沒去，後來女童全身新舊傷越來越多，已明顯受虐，她向生母表明若無力照顧、就要安置女童，生母才找女童姑婆接手，第1晚姑婆就通知女童雙臀有大面積瘀傷。

社工說女童被帶往台大醫院驗傷，生母和邱男到場，邱男承認是他打的、處罰女童擅自拿菜刀追哥哥，生母則明顯什麼都不知道。

生母結束作證隨即離開，顯得很淡然。邱男堅稱僅構成傷害罪，且有的傷不是他打的，更否認涉犯妨害幼童發育罪嫌，他說不懂法條，聽警方說這就是凌虐，「可是我沒有虐待他們啊！我買很多玩具給他們玩，不讓他們一直滑手機...」

法官打斷他，質問「這與本案有何關連？」邱男急說「代表我沒有虧待他們」，他從事外送工作、月入3萬餘元，自認照顧2個幼童的食衣住行、花錢從不吝嗇，只有說不聽、告誡不理會的時候，他才用打的，「因為有些行為很危險、怕他們受傷」。生母作證時說沒付酬勞給邱男，「因為他無照，我怎麼付」。

法官不認同邱男辯解，吐槽他造成女童受傷「4次耶！」邱男自稱「從小被打大」，他沒子女、先前也沒照顧過小孩，以為比照自己成長經驗、打了就會聽話，現在知道這樣不對，他重申有空就帶2名幼童出去玩，也常提醒生母「小孩想念妳」，但生母都沒空，不僅平常作息遇不到，假日也很難親子相聚。

檢方建請依法判決，高中畢業的邱男說聽不懂法律詞彙，交給法官看怎麼判，他承認自己本案太粗魯、有疏忽，「以後若自己有小孩，就會知道該怎麼帶」。