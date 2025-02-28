學測錄取門檻與去年相近　專家曝填志願「穩健4+保底2」策略

▲藍天予表示，今年各校系門檻大致和去年相同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績公布後，考生也進入選填校系的煩惱階段。升學輔導專家表示，今年各校系門檻大致和去年相同，傾向不考分科測驗考生，6個志願可填4到5個穩健校系，並把「只看書審資料」與「有面試校系」做配合，態度較積極考生則可多填較高標志願，但仍要保留1到2個穩健或保守志願為退路，留意篩選規則變化，提前為二階做好準備。

12萬餘人報名的學測成績25日公布，緊接著就是選填校系。根據大學甄選入學委員會相關簡章，繁星推薦將在3月11日至12日報名，申請入學則在3月20日至21日報名，每名考生可選填6個志願。

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升學輔導專家藍天予指出，今年只有數A比較難，其他科目難易度和去年差不多，整體而言，各校系門檻大致和去年差不多，僅有採計「數A」的科系，包括中字輩或地方公立大學，今年門檻預估下降1級分，其他學校幾乎都持平，對家長或考生來說，今年選擇校系負擔相對比去年小。

不過，藍天予仍建議考生或家長，是否要投入分科測驗態度是關鍵，越不想參加分科考試，選擇越保守校系才是上策，可以選擇4至5個有把握上的穩健校系，並且把「只看書審資料」與「有面試的校系」做配合，避免二階甄試撞期外，也可以降低預備的負擔。

倘若是能夠承受較大風險的考生，藍天予表示，選填校系志願時，則可以積極進攻，但仍建議保留1到2個穩健或保守志願，以免發生6個志願沒有通過的狀況。

此外，藍天予提醒，今年仍有一些科系改變其篩選倍率，建議考生請教對升學制度比較熟悉的師長，因為變動所帶來的不確定性是有風險的，可以將此視為有風險的校系來選填。

部分考生因學測成績不如預期，對於是否參與分科測驗搖擺不定，藍天予認為，若學測成績與平時模擬考練習狀態有較大落差，且希望去的校系在分科分發使用的科目與學測有較少重疊者，才會建議全心準備分科考試，若有考分科測驗打算考生，不妨印出過去幾年歷屆試題練習一下，感受考題特性，評估自己是否合適參加。