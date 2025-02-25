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補教估「學測49級分」可上頂大熱門科系　台大醫門檻維持59級分

▲▼升學輔導專家藍天予表示，今年對家長與考生來說是比較好懸填志願的一年。（圖／記者許敏溶攝）

▲藍天予表示，今年對家長與考生來說是比較好選填志願的一年。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（25日）公布學測成績與五標。儘管數A是近3年來最難，但補教業者分析，預估各校系門檻大致和去年相同，對考生與家長來說負擔比較輕。例如台大及陽明醫學系門檻估59級分，醫學系門檻則約56級分，採計「英數A自」二類組也和去年相同，而採計「國英數A自」的頂大熱門科系預估要49級分，「中字輩」大學門檻約47級分。

今年學測共12萬餘人報名。根據大考中心公布資料，今年滿級分最少為數A的1226人，比去年減少52人。在五標部分，除了數A「頂前均後」等4標都比去年少1級分，其他五科的前三標（頂前均）則大致和去年相同。

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升學輔導專家藍天予分析，由於今年只有數A比較難，其他科目難易度和去年差不多，故整體而言，各校系門檻大致和去年差不多，但有採計「數A」的科系，包括中字輩或地方公立大學，今年門檻預估下降1級分，其他學校幾乎都持平，對家長或考生來說，今年選填志願負擔比較小。

以採計「國、英、數A、自」的醫學系為例，藍天予說，今年醫學系門檻大致和去年差不多，台大醫學與牙醫系、陽明交大醫學與牙醫系，還有成大、北醫、長庚等3校的醫學系，總計7校今年預估門檻為59級分，而醫學系門檻預估約56級分。

至於二類組採計「英、數A、自」，藍天予說，約和去年差不多，台大電機和去年一樣為44級分，交大電機乙與清大電機乙為43級分，成大電機系約42級分，中央電機約41級分；台大資工預估44級分。

一類組部分，藍天予以採計「國、英、數A」的台大財金為例，去年門檻為42級分，今年和去年一樣，台大會計也預估41級分；採計「國、英、數B、社」的科系，今年門檻也和去年差不多，例如台大法律系財法組與法學組，預估約58級分（國＋英要30級分）。

不過，藍天予仍建議考生與家長，最好回頭看過去3年各校系的門檻成績，因為今年重考生人數接近1.6萬人，占比約13.13%，高於去年占比11.99%，勢必導致去年門檻下降校系，今年可能會提升，像是台師大資工系，去年英文通過門檻8級分，但前年是11級分，今年可能會校正回歸。

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