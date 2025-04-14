牛隻突竄出！轎車來不及閃釀2傷　駕駛嘆「肇事逃逸」：找不到人賠

記者林名揚、戴若涵／金門報導

金門縣報金沙鎮環島東路13日晚間發生一起意外！一輛自小客車行經該處時，遇到牛隻突然竄出，雙方發生碰撞，造成駕駛、乘客輕微擦挫傷，而牛隻肇事後立刻逃逸無蹤，讓車主無奈喊「肇事逃逸」找不到人求償。

▲金門牛隻竄出馬路，小客車來不及閃撞上釀2傷，車主無奈。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

警方13日晚間9時06分接獲民眾通報，金沙鎮環島東路二段發生車禍事件，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，一名許姓駕駛開車回金湖下莊住家途中，突然遇到牛隻竄出，因閃避不及迎面撞上，造成車頭鈑金凹陷，擋風玻璃破損，駕駛及乘客輕微擦挫傷。

許姓駕駛無奈嘆氣，「牛還肇事逃逸，修車費找不到人賠償」。警方指出，依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上、600元以下罰鍰。另外，依據社會秩序維護法第70條第2款，畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。此外，動物之所有人必須負擔相關交通事故之刑事及民事損害賠償責任。

金湖分局提醒地區飼養牛隻、馬隻之飼主，對所飼養之牛、馬應善盡看管之責，以避免因牛、馬亂竄到道路致生交通事故，共同維護道路交通安全。