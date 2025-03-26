想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味　陸老闆被抓賠到脫褲

▲火鍋店老闆突發奇想，在湯底加入罌粟，藉此留住顧客。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

餐廳為了留住顧客，會嘗試各種辦法。不過，大陸湖北宜昌有間火鍋店老闆為了讓顧客回頭，竟在火鍋湯底添加了罌粟，他也因此被判6個月有期徒刑、緩刑1年。

根據陸媒報導，一名李姓男子在湖北宜昌的興山縣開了間火鍋店，為了吸引顧客回頭，竟然鋌而走險，在湯底裡面添加了罌粟，藉此「提味增鮮」。

2024年3月間，當地執法機關、市場監管部門人員進行聯合稽查，到李男的店裡檢測，結果發現了可疑的透明調味料盒。李男堅稱這是自製調味料，裡面包含八角、草果等香料，不過警方對此心存疑慮，仍是對該款調味料進行檢驗。

▲火鍋店老闆突發奇想，在湯底加入罌粟，藉此留住顧客。（示意圖／CFP）



沒想到，警方取出部分調味料，送往專業機構進行鑑定，果真發現裡面含有嗎啡、可待因及罌粟鹼等成分，因此立即將李男逮捕。此外，李男店內的廚餘桶中，也檢驗出了含有嗎啡的成分。

近日判決結果出爐，當地法院法官認為，李男犯了銷售有毒、有害食品罪，判他6個月有期徒刑、緩刑1年，終身不得從事食品生產經營，並且需支付銷售金額10倍的懲罰性賠償金。