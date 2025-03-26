　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

26日媒體報導「高雄行人過馬路未禮讓救護車且嗆聲比不雅手勢，警無法可管」新聞，對此警政署高層震怒，傍晚鄭重發布新聞澄清，雖然該行人不當舉止不觸犯道交條例、但已經觸犯社維法警方可依法裁罰，若涉案侮辱救護人員情節嚴重，警方當依妨害公務等罪嫌送辦。

警政署強調，該民眾行為初判尚未構成「道路交通管理處罰條例」78條1項4款：「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」。

但該行人嗆聲比不雅手勢，涉違反「社會秩序維護法」85條第1款：「有下列各款行為之一者，處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰：一、於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者。」

警政署強調：如侮辱情節嚴重，已妨害公務執行，則可依刑法140條、309條侮辱罪嫌移送法辦，強調該行人魯莽行為絕非無法可管。

警政署解釋：依據交通部2011年交路字第1000063537號函解釋，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務行經行人穿越道，救護車仍有優先通行權。因此，警政署呼籲民眾，民眾行經行人穿越道，仍應禮讓救護車，切勿阻礙緊急車輛優先通行以免受罰。

相關新聞：

真以為帝王了！高雄行人過馬路擋救護車還比中指　警：無法可罰

其他新聞：

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玥熹等不到道歉「長文開戰小優」！　公開遭影射傷害時間線
金秀賢2個小三爆是「知名女星」！
斷片怕猝死！陳適安教「打巴掌」救命超有效　轉醒不急著喝水
鍾明軒嘆台灣無人知　網友挖他5年前影片打臉
把「小翁立友」騙到緬甸當豬仔！狠心友人落網5萬交保
摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

把「小翁立友」騙到緬甸當豬仔！狠心友人落網　檢諭知5萬交保

桃園男持刀狂刺女同事再自傷　2人雙雙昏迷搶救中

博弈教父交保拒戴電子腳鐐擬抗告　林明佐嘆：讓我有餘命打訴訟

獨／水泥車輾死騎士！妻急帶10萬交保救夫　道歉急喊：不是有意的

黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

快訊／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地....夫妻擦挫傷

洪淨中捷砍人突當庭下跪致歉！受害者父親悲憤怒斥：噁心八點檔

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

把「小翁立友」騙到緬甸當豬仔！狠心友人落網　檢諭知5萬交保

桃園男持刀狂刺女同事再自傷　2人雙雙昏迷搶救中

博弈教父交保拒戴電子腳鐐擬抗告　林明佐嘆：讓我有餘命打訴訟

獨／水泥車輾死騎士！妻急帶10萬交保救夫　道歉急喊：不是有意的

黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

快訊／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地....夫妻擦挫傷

洪淨中捷砍人突當庭下跪致歉！受害者父親悲憤怒斥：噁心八點檔

輪胎價格喊漲「台灣＆日本最新公告曝」！這2日系品牌最高漲8%

真人版李星！LOL實況主墜樓失明　出院5個月「打回大師」

卓揆赴台南視察0121地震災後復原重建　指示解決問題安民心

玥熹等不到道歉「長文開戰小優」！　公開遭影射傷害時間線

鍾明軒昔驕傲喊「來自台灣」畫面遭挖出！　如今嘆：沒人知道台灣

重現1960年代的爵士酒吧！走訪「冠軍香水」爵夢誕生地

韓醫師教你去除粉刺3步驟　最後「弱酸收斂」超重要

鍾明軒今嘆台灣無人知　網友挖他5年前影片神打臉：才讚台灣形象好

把「小翁立友」騙到緬甸當豬仔！狠心友人落網　檢諭知5萬交保

金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

社會熱門新聞

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

泰妹來台搞雙飛+接力　淫媚眼神狂吸老司機

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

即／竹聯幫新幫主出爐！張榮興：膽敢宣布，立即逮捕

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼二審首開庭　部分認罪求改判

即／桃園男狂刺女同事再自殘！滿地血雙雙送醫

高雄甲仙驚見腐屍　旗山警竟請私人殯葬業處理

更多熱門

相關新聞

即／桃園男狂刺女同事再自殘！滿地血雙雙送醫

即／桃園男狂刺女同事再自殘！滿地血雙雙送醫

桃園市今（26日）下午驚傳情殺案！28歲陳姓女子在寶山街某飲料店買手搖時，突遭30歲姜姓男子持刀猛刺背部，姜男犯案後情緒失控持刀自殘，2人當場鮮血直流，路人目睹兇殘畫面嚇壞，立即報警求助。警方獲報趕抵時，2人均已昏迷，分別送往林口長庚、桃園敏盛醫院搶救。

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

高市地政局首標進帳14.4億　高大特區土地8.1億、溢價5%成交

高市地政局首標進帳14.4億　高大特區土地8.1億、溢價5%成交

高雄甲仙驚見腐屍　旗山警竟請私人殯葬業處理

高雄甲仙驚見腐屍　旗山警竟請私人殯葬業處理

曾宥傑解危高雄市續命　最愛李振昌

曾宥傑解危高雄市續命　最愛李振昌

關鍵字：

高雄行人救護車警方社維法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

H級AV女優宣告引退！

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面