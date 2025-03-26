行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦



▲圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

26日媒體報導「高雄行人過馬路未禮讓救護車且嗆聲比不雅手勢，警無法可管」新聞，對此警政署高層震怒，傍晚鄭重發布新聞澄清，雖然該行人不當舉止不觸犯道交條例、但已經觸犯社維法警方可依法裁罰，若涉案侮辱救護人員情節嚴重，警方當依妨害公務等罪嫌送辦。



警政署強調，該民眾行為初判尚未構成「道路交通管理處罰條例」78條1項4款：「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」。

但該行人嗆聲比不雅手勢，涉違反「社會秩序維護法」85條第1款：「有下列各款行為之一者，處拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰：一、於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者。」

警政署強調：如侮辱情節嚴重，已妨害公務執行，則可依刑法140條、309條侮辱罪嫌移送法辦，強調該行人魯莽行為絕非無法可管。

警政署解釋：依據交通部2011年交路字第1000063537號函解釋，救護車開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務行經行人穿越道，救護車仍有優先通行權。因此，警政署呼籲民眾，民眾行經行人穿越道，仍應禮讓救護車，切勿阻礙緊急車輛優先通行以免受罰。

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