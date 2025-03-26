獨／高雄甲仙驚見腐屍！身分不詳　旗山警竟請私人殯葬業處理

▲旗山分局。（圖／取自旗山分局）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市刑事偵辦案件出現重大疏失！甲仙區一處空地發現一具腐爛的男屍，員警到場後發現身上沒有證件、未見家屬，竟然草率通知民間殯葬業者到場處理運送，明顯違反相關規定，甚至還可能造成跡證破壞。對此，記者求證旗山分局，分局不予回應。

據了解，這起命案是在25日中午左右被發現，發現地點是在一處空曠地，屍體已經明顯腐爛、長滿蛆，警方獲報抵達現場之後，初步沒有在身上發現證件，也就是無名屍。結果警方竟然通知民間殯葬業者到場處理運送到殯儀館，造成市殯方面極度困擾，一度無法入冰櫃等待相驗。

▲無名屍運送有相關規定，殯葬處也發函給各警分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市立殯儀館為何會困擾？原來依照殯葬管理法以及無名屍地方自治條例，有八大項的死亡案件必須通知市殯處理，無名屍就是其中一項，同時殯葬管理條例第69條以及98條規定，「憲警人員依法處理意外事件或不名原因死亡之屍體，應該立即通報公立殯儀館辦理運送，不得擅自轉介或縱容殯葬服務業逕行提供服務」。

高雄市殯葬管理處在2023年12月也曾經發函通知高雄市各分局強調，對於無名屍的處理必須依照殯葬管理法第69條以及第98條規定辦理，違反規定將移送所屬機關依法懲處之外，並處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。也難怪高雄市立殯儀館會這麼重視，因為無名屍的死亡原因必須經過檢察官以及法醫的採證釐清死因，若是透過「民間殯葬業」運送，恐怕會造成跡證破壞。

而這具在甲仙鄉發現的腐爛男屍，今天（26日）已經報驗完畢，因為無法辨識身份，檢察官指示以DNA採證來確認身份，釐清相關死因。旗山分局對於被指控未依照規定通知市殯人員前來運送腐屍，面對記者詢問不予回應。