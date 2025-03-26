美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部25日再度擴大出口管制實體清單（Entity List），其中有逾50家企業來自中國大陸。大陸外交部批評美國濫施非法單邊制裁，破壞全球產供鏈安全穩定，揚言將「採取必要措施」，維護中國企業的權益。

美國以涉嫌獲取美國技術與產品，並為大陸軍工、量子技術等發展提供支持，對美國國家安全構成威脅為由，對80家企業與機構祭出制裁；黑名單內有逾50家企業來自大陸。

大陸外交部今（26）日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆批評，美方濫用「實體清單」等出口管制工具，以「危害美國國家安全、違反美國外交政策」為藉口，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行徑。

郭嘉昆接著稱，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定。「中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

「我們敦促美方停止泛化國際安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業」，郭嘉昆強調，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

▲ 美國商務部。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國情報機構在最新發布的年度威脅評估報告中指出，大陸仍是美國最大的軍事與網路威脅，並指北京在取得可用於攻佔台灣的能力方面取得進展。

對此，郭嘉昆說，美方散布「中國威脅論」，鼓噪大國競爭，不過是為了遏制、打壓中國，維護自身霸權找藉口。「我們的目標光明磊落」，他還稱，「我們無意超越誰、取代誰」。

針對台灣部分，他稱，中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何人都不要低估和誤判。他還說，不要用過時的冷戰思維來看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對中國遏制打壓之實。