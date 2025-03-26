　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

▲▼大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

美國商務部25日再度擴大出口管制實體清單（Entity List），其中有逾50家企業來自中國大陸。大陸外交部批評美國濫施非法單邊制裁，破壞全球產供鏈安全穩定，揚言將「採取必要措施」，維護中國企業的權益。

美國以涉嫌獲取美國技術與產品，並為大陸軍工、量子技術等發展提供支持，對美國國家安全構成威脅為由，對80家企業與機構祭出制裁；黑名單內有逾50家企業來自大陸。

大陸外交部今（26）日下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆批評，美方濫用「實體清單」等出口管制工具，以「危害美國國家安全、違反美國外交政策」為藉口，濫施非法單邊制裁，是典型的霸權主義行徑。

郭嘉昆接著稱，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害企業的合法權益，破壞全球產供鏈安全穩定。「中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

「我們敦促美方停止泛化國際安全概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業」，郭嘉昆強調，中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。

▲▼ 美國商務部外觀。U. S. Department of Commerce（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國商務部。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，美國情報機構在最新發布的年度威脅評估報告中指出，大陸仍是美國最大的軍事與網路威脅，並指北京在取得可用於攻佔台灣的能力方面取得進展。

對此，郭嘉昆說，美方散布「中國威脅論」，鼓噪大國競爭，不過是為了遏制、打壓中國，維護自身霸權找藉口。「我們的目標光明磊落」，他還稱，「我們無意超越誰、取代誰」。

針對台灣部分，他稱，中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何人都不要低估和誤判。他還說，不要用過時的冷戰思維來看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對中國遏制打壓之實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血
快訊／桃園狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫
快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度
「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割
王世堅怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律
退休長輩愛去中國旅遊！　大票曝「1優勢贏日本」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸配「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割

美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

午餐只能叫外送！公司規定「整天禁外出」　員工直呼：像坐牢

蘋果豪擲1.3億元！　捐給DeepSeek創辦人母校

美加鬧翻　陸考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議

近5年最強！河北廊坊「4.2級地震」　學生嚇傻：2秒衝出宿舍

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

陸配「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割

美制裁陸50家公司　陸外交部揚言「採取措施」

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

午餐只能叫外送！公司規定「整天禁外出」　員工直呼：像坐牢

蘋果豪擲1.3億元！　捐給DeepSeek創辦人母校

美加鬧翻　陸考慮與加拿大簽訂雙邊貿易協議

近5年最強！河北廊坊「4.2級地震」　學生嚇傻：2秒衝出宿舍

DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

台積電「被加碼」　國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

國定假日修法再等等　今討論6小時仍卡關下週續審

【廣編】艾德懷斯攜手Lady M 打造「小白花聊心私所」！閨蜜微醺甜點套餐限時登場

柯以柔左腎發炎「住院8天花2178元」　出院謝台灣醫療：很棒好幸福

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

柯建銘不滿韓國瑜宣布開會　用拐杖怒槌桌子！意外砸徐巧芯

大陸熱門新聞

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

陸配亞亞抵福州機場 數名黑衣男子趨前包圍「陪同」離開

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

陸推「台獨打手幫凶」舉報專線　國台辦回應

陸配亞亞事件　國台辦痛批民進黨：有悖人倫傷天害理

非法代孕！17歲少女幫大叔生雙胞

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

走不了！40歲女髖關節長「300顆軟骨瘤」

國台辦罵賴總統是「賣台專業戶」

李延賀刑期曝光！　國台辦批民進黨炒作

更多熱門

相關新聞

向DeepSeek說不　美商務部傳政府設備禁用

向DeepSeek說不　美商務部傳政府設備禁用

美國商務部近期已通知員工，禁止在其政府設備上使用中國人工智慧（AI）大模型DeepSeek。

共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」

共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

回應賴清德談話　陸外交部：改變不了統一大勢

陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

關鍵字：

美國商務部出口管制實體清單大陸外交部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面