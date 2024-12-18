　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

▲黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統保障食品安全增強消費者信任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統保障食品安全增強消費者信任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部農糧署南區分署，輔導有限責任台灣黃金蕎麥生產合作社，和中華醫事科技大學餐旅管理系產官學合作，於18日共同舉辦2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表記者會，黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統的驗證與推廣，能夠更保障食品安全，增強消費者的信任。

農糧署南區分署分署長陳立儀表示，分署近年輔導黃金蕎麥合作社利用風險管理手段，以合乎農業永續理念方法，生產安全、具可追溯性的農產品，再由國際第三者認驗證體系予以確認把關，並予通過驗證使用「產銷履歷農產品標章」及相關標示，以利消費者辨識及購買，除了能查詢完整生產紀錄，進而建立市場區隔，提升產品的市場競爭力，並營造良好的農業生產及農產品消費環境。

今年榮獲全國十大模範農民的黃金蕎麥合作社理事主席林家寶說，為了滿足消費者需求及企業社會責任實踐，合作社一步一腳印，蕎麥契作以自然栽培法種植，全程不採用農藥，推出全新包裝的黃金蕎麥產品，讓消費者能夠更清楚地了解每一粒蕎麥的「身世」。新包裝不僅在外觀上更加精美，在外包裝上都有專屬的二維碼，致力於為消費者提供更高品質、更安全的食品。

▲黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統保障食品安全增強消費者信任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

理事主席林家寶表示，消費者對於食品安全的要求日益提高，不僅重視食物的味道和營養價值，更在意食材的來源和生產過程。合作社在未來將繼續完善產銷履歷，擴大應用範圍，推廣涵蓋至更多的產品種類，讓每一位消費者都能享受到產銷履歷透明、安全的購物體驗。

黃金蕎麥合作社與中華醫事科技大學餐旅管理系教師團隊多年合作，致力於產學結合食農教育，深耕臺灣，推出台灣在地產銷履歷認證「黃金蕎麥茶」，透過產銷履歷系統的驗證與推廣，能夠更保障食品安全，增強消費者的信任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／羈押105天將起訴！　柯文哲聲請解除禁見
獨／林襄、Vicky上《玩很大》為座位槓上　吳宗憲說話了
Vicky不爽林襄、穎樂還傳訊誇可愛　她驚：前輩說喜歡都不要
大馬31歲網紅來台失聯！　爸媽急尋人：曾說要多住幾個月
新北國中師爆性侵！　帶學生回家「側錄連5天硬上」
林襄、林穎樂佔座爭議一次看完！
快訊／低溫特報！　3縣市「非常寒冷」
終於點名林襄、穎樂！　她點關鍵「老藝人被詬病的地方」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

台南永康某私幼疑似虐童案　教育局:虐童零容忍已啟動調查

家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

成大、市府攜手產官學　深化移工友善環境助力永續發展

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

【泰格與雪兒】OMI業配

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

台南永康某私幼疑似虐童案　教育局:虐童零容忍已啟動調查

家扶與台電攜手　冬至湯圓串起地方共融與幸福時光

2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

成大、市府攜手產官學　深化移工友善環境助力永續發展

台南市社會局提醒聰明約會五妙招　「三不四要」安心過聖誕

嘉藥推廣水域及用藥安全教育　大小學生齊學自救

台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

屏東男騎腳踏車自摔無法起身　警幫牽車陪返家

基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

北市動物園與上海簽署合作備忘錄　可能以「黑腳企鵝換小貓熊」

林襄、林穎樂佔位風波狂燒　她酸「年輕一輩無辜演很好」

電影散場摔成「頸椎退化」怒提告　結局卻讓人大跌眼鏡

不是霸道男！超多妹子愛爆「1類男生」掀共鳴：是寶藏

快訊／羈押105天將起訴！柯文哲聲請解除禁見　北院審酌中

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨／又爆名人不雅影像外流！「被害人目錄」驚見男藝人、球星

詐團車手扮警察！劫同業100萬贓款　辯「搶到磚頭」下場曝

信義區「微點咖啡」12／31熄燈！業者留伏筆：是逗點不是句點

〈孤獨的總和〉點閱破2700萬　吳汶芳曝創作內幕：成長期不被理解

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

地方熱門新聞

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃園八德國中　推出「武欸藥袋」文創提袋

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

即／高雄旗美高中火警！禮堂牆壁燒黑

台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端警方搜索送辦

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

台南下營店鋪冒煙起火新式高壓細水霧車救援展功效

打通28年瓶頸道路　吉安鄉屆退老鄰長欣喜落淚

草屯鎮長補選候選人蔡銘軒公布四大福利政策

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

高山茶都．嘉義茶文旅　體驗創新茶風

桃園衛生局查核網路及市售化粧品　88件違規

更多熱門

相關新聞

2024台北國際建材展　FORMICA富美家全新品首登場

2024台北國際建材展　FORMICA富美家全新品首登場

2024台北國際建材展於即日起至12/15在南港展覽館一館盛大舉行，台灣富美家此次參展帶來具有同樣耐燃性能卻更具厚度優勢的火立克全新1.0mm系列，以及金麗金屬預計在2025年推出的全新花色，要讓大家在裝飾面材上擁有更完整及多樣化的選擇。

善用酪梨籽價值嘉藥攜手大內農會共創環保健康新品

善用酪梨籽價值嘉藥攜手大內農會共創環保健康新品

南投縣首推虛擬職人學院計畫

南投縣首推虛擬職人學院計畫

全家推「隨緣素魷魚羹麵」鮮食版　7-11米其林蔬食新品搶市

全家推「隨緣素魷魚羹麵」鮮食版　7-11米其林蔬食新品搶市

虎牌新調理機　打整顆蘋果免切塊

虎牌新調理機　打整顆蘋果免切塊

關鍵字：

黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

VICKY發聲回應是故意說高鐵

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面