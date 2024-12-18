2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表會　透過產銷履歷系統保障食安

▲黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統保障食品安全增強消費者信任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部農糧署南區分署，輔導有限責任台灣黃金蕎麥生產合作社，和中華醫事科技大學餐旅管理系產官學合作，於18日共同舉辦2024黃金蕎麥茶產銷履歷新品發表記者會，黃金蕎麥合作社理事主席林家寶強調，透過產銷履歷系統的驗證與推廣，能夠更保障食品安全，增強消費者的信任。

農糧署南區分署分署長陳立儀表示，分署近年輔導黃金蕎麥合作社利用風險管理手段，以合乎農業永續理念方法，生產安全、具可追溯性的農產品，再由國際第三者認驗證體系予以確認把關，並予通過驗證使用「產銷履歷農產品標章」及相關標示，以利消費者辨識及購買，除了能查詢完整生產紀錄，進而建立市場區隔，提升產品的市場競爭力，並營造良好的農業生產及農產品消費環境。

今年榮獲全國十大模範農民的黃金蕎麥合作社理事主席林家寶說，為了滿足消費者需求及企業社會責任實踐，合作社一步一腳印，蕎麥契作以自然栽培法種植，全程不採用農藥，推出全新包裝的黃金蕎麥產品，讓消費者能夠更清楚地了解每一粒蕎麥的「身世」。新包裝不僅在外觀上更加精美，在外包裝上都有專屬的二維碼，致力於為消費者提供更高品質、更安全的食品。

理事主席林家寶表示，消費者對於食品安全的要求日益提高，不僅重視食物的味道和營養價值，更在意食材的來源和生產過程。合作社在未來將繼續完善產銷履歷，擴大應用範圍，推廣涵蓋至更多的產品種類，讓每一位消費者都能享受到產銷履歷透明、安全的購物體驗。

黃金蕎麥合作社與中華醫事科技大學餐旅管理系教師團隊多年合作，致力於產學結合食農教育，深耕臺灣，推出台灣在地產銷履歷認證「黃金蕎麥茶」，透過產銷履歷系統的驗證與推廣，能夠更保障食品安全，增強消費者的信任。