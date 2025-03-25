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口袋國會評選陳亭妃特優立委　陳亭妃：一起讓國會更優質！

▲口袋國會25日公布第11屆第2會期優良立委名單，民進黨立委陳亭妃憑藉積極問政、監督政府、關注民生議題，成功上榜。（圖／記者林東良翻攝）

▲口袋國會25日公布第11屆第2會期優良立委名單，民進黨立委陳亭妃憑藉積極問政、監督政府、關注民生議題，成功上榜。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

口袋國會25日公布第11屆第2會期優良立委名單，民進黨立委陳亭妃憑藉積極問政、監督政府、關注民生議題，成功上榜，陳亭妃表示，這份肯定來自人民的託付，她將繼續努力，讓國會發揮更大的力量，真正為台灣人民把關政策、守護民主。

近來電價議題引發社會關注，陳亭妃在立法院質詢時，多次要求經濟部對電價調整計畫說明清楚，並強調「電價不能漲，否則物價飛漲，人民將深受其害！」她質疑政府刪減對台電的補助，導致財務缺口擴大，進而可能轉嫁到人民身上，因此她強調，電價是民生問題，不該成為政治攻防的犧牲品，政府必須扛起責任！

在國會改革議題上，近期民間發起「大罷免行動」，針對表現不佳、霸凌國會的立委展開罷免連署，期望讓國會更加優質、回歸正軌。陳亭妃也說，台灣需要一個為人民發聲的國會，而不是充滿暴力與鬥爭的亂源。只有透過人民的監督，才能讓真正為民服務的立委留下來，讓立法院發揮應有的功能

陳亭妃強調，作為立委，人民的期待就是她最大的動力，她會繼續在國會奮戰，為民眾爭取更多福祉，也感謝口袋國會的肯定，並表示，這份榮譽屬於所有關心國會運作的民眾，好的立委不只是上榜，更要持續監督政府、捍衛民生。她也強調，人民才是最大的考核者，只有真正替民眾發聲的立委，才能獲得人民的信任與支持。

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