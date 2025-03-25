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陳水扁赴郭瑤琪靈堂弔唁　陳致中：含冤莫白的痛苦兩人心有戚戚焉

▲▼前總統陳水扁赴靈堂弔唁郭瑤琪部長。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲前總統陳水扁赴靈堂弔唁郭瑤琪部長。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

記者杜冠霖／台北報導

前交通部長郭瑤琪因「主動脈剝離」搶救不治，享壽69歲。郭瑤琪曾捲入茶葉罐兩萬美金收賄案，遭法院判刑8年定讞，但她生前不曾放棄爭取平反，熟識郭的好友也都堅信其清白。昔日長官陳水扁今（25日）也表示，郭瑤琪在卸任後被羅織誣陷收受所謂2萬美金賄款的莫須有罪嫌，蒙受的沉冤未雪，持續關注奮戰不懈，不信公義喚不回。而陳水扁也在兒子陳致中陪同下赴靈堂弔唁郭瑤琪，陳致中也坦言，含冤莫白的痛苦心境，兩人心有戚戚焉。

回顧郭瑤琪的公職生涯，她在2006年出任交通部長，任內完成總長12.9公里的雪山隧道工程，至今一直是北部與宜蘭花東地區的交通要道；但後來因國道電子收費系統（ETC）爭議下台。在郭瑤琪卸任交通部長後，檢調單位監聽南仁湖集團疑涉浮報捐贈逃漏稅案，監聽到負責人李清波打電話給兒子李宗賢送兩罐茶葉，內放了2萬美元給郭瑤琪兒子的出國留學費用。

隨後，檢方指控郭瑤琪在台鐵台北車站招標案中貪汙起訴。一審、二審均以無對價關係判郭瑤琪無罪。高院檢察官再提起上訴，更一審逆轉改依職務收賄罪重判八年、褫奪公權四年；最高法院發回更審需請高院再查明「原判決未能明確指出何種對價關係的合意」以及「未具體指出與郭瑤琪那些特定職務行為有關」。郭瑤琪上訴後，被最高法院以程序不合駁回，郭於2014年1月8日入監服刑。然而根據監察院報告，該案從未查出兩萬美金、茶葉罐數量，且李清波說詞始終反覆，引起外界質疑。

對於昔日部屬，陳水扁直言，郭瑤琪在卸任後被羅織誣陷收受所謂2萬美金賄款的莫須有罪嫌。2025年2月25日市府團隊30年餐敘，郭部長有話要說，卻欲言又止，後來大合照站在阿扁後邊，似乎暗示她來日無多，但永遠不會離開市府團隊，蒙受沉冤未雪，持續關注奮戰不懈，不信公義喚不回。

陳致中今也陪同陳水扁赴靈堂弔唁郭瑤琪，陳致中表示，含冤莫白的痛苦心境，兩人心有戚戚焉，台灣的司法改革講再多，若扁案郭案還未平反，一切都是枉然。

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