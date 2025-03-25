郭瑤琪病逝　家人4聲明曝已備新事證：為她奮戰直到沉冤昭雪

▲前交通部長郭瑤琪。（圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

前交通部長郭瑤琪23日傳出突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院接受手術，經葉克膜急救無效，家屬決定拔管。對此，友人戴章皇24日晚轉發郭瑤琪家人發布的4點聲明，強調瑤琪姊最大遺憾就是一生清白，卻讓司法唯一自白做為判刑證據，這違反刑事訴訟法，家屬已決定，即使瑤琪姊過世也不能帶著貪污犯之冤離開，已準備好新事證，為瑤琪姊奮戰，願意對媒體公布找到的新事證。

回顧過往，郭瑤琪卸任交通部長後，檢調監聽南仁湖集團負責人李清波通話時提及「送兩罐茶葉，內放兩萬美元，做為幫助郭瑤琪兒子出國留學費用」，檢調依此偵辦郭瑤琪涉貪並起訴，指控她在任內收受廠商行賄新台幣200萬元，護航台北車站商店街招標案，2012年最高法院判決郭瑤琪貪污罪名成立，判處8年有期徒刑，褫奪公權5年，2014年發監執行，郭瑤琪成為台灣首位因貪污案入獄的交通部長。

戴章皇24日發文表示，24日晚上22點00分移靈之後，經與瑤琪姊的先生彭光輝教授討論後，代彭教授轉達以下聲明。

聲明提到，第一、瑤琪姊最大的遺憾就是明明一生清白，卻讓司法唯一自白做為判刑證據，這違反刑事訴訟法，也讓她沉冤未雪，終生背負冤屈。

聲明指出，第二、南仁湖因促參案說明後，根本未前來申請投資，何來對價？法官竟能無知地錯把促參案當招標案，認為對廠商說明是違法！還說只是用詞不精確而已？

聲明再指，第三、完全沒有金流證據竟然可以推測已經收錢。而且自白者對於裝在什麼樣的茶葉罐送錢，改了多次說法，顏色、大小、材質、包裝都不對！

聲明提到，第四、家屬與律師過去提出非常上訴與再審申請，提出非常明顯的新證據，竟然快速駁回完全不解釋新證據的事由。這是完全不能被接受的。

聲明最後強調，家屬決定，即使瑤琪姊過世也不能讓她帶著貪污犯之冤離開，將已準備好的新事證，為瑤琪姊奮戰，直到沉冤昭雪，也願意對媒體公佈找到的新事證。

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