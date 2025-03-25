遭無緣岳母提告2罪！Andy應訊全否認　聽到「家寧」急忙快閃

▲網紅Andy遭前女友家寧媽媽提告，25日赴林口分局應訊。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

YouTuber「眾量級CROWD」情侶檔Andy、家寧去年10月宣布分手，不料日前Andy拍片控訴家寧一家人將他苦心經營10年的頻道佔為己有，身為股東的他不僅看不到帳冊，還被解除董事職位，慘遭淨身出戶引起網友力挺。事後家寧媽火大對他提告個資法及妨害名譽，今（25日）下午Andy現身林口分局應訊。

▲Andy被問到與家寧私下是否有聯絡？急忙離開不願多作回應。（圖／記者陳以昇攝）



今天下午2時50分許Andy在律師陪同下抵達林口分局，見到大批媒體Andy露出燦笑、雙手合十，似乎做足準備，並用台語說：「我先做一下筆錄，抱歉。」隨後快步進入警局。約1小時後，Andy結束筆錄，走出分局後先感謝大家關心，現在進入司法程序，不方便透露，造成社會動盪很不好意思，但被問到家寧私下是否有跟他連絡？Andy便急忙說走走走，不願多作回應，接著推開人牆迅速上車離開。

據了解，針對家寧媽指控Andy全盤否認，表示全台灣很多人都跟家寧媽同名，強調姓名非獨有資料，公布姓名沒有違反個資法；至於妨害名譽部分，Andy表示家寧媽確實沒有公布公司帳冊，他只是陳述事實，並拿出家寧影片佐證，表示家寧自己也有拍影片提到媽媽沒有給她看帳冊，因此並沒有妨害名譽。

