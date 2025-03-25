「女網友」騙74歲翁購買點數　超商店員機警報案聯手阻詐

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局3月21日18時50分許，接獲超商店員報案，有名男子欲購買apple store 4000點數給網友，店員認為有遭詐騙可能，遂報警協助，新社分駐所副所長郭文達、警員黃志賢火速前往，霸氣阻止不能購買點數。經警方與超商店員現場解釋宣導為詐欺手法，老翁始驚覺遭騙，成功阻詐4千元。

▲▼74歲翁誤信女網友到超商買點數給她，店員機警發覺疑似遭詐騙，向警方報案成功阻詐。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

74歲林姓老翁於1個多月前在FB上認識一位「女網友」，稱希望與林男交往，再假藉要幫老翁繳交電費為由，要老翁去買apple store 4000元點數儲值，之後會從美國來見林男組成愛的小窩等等的美麗謊言，林男信以為真到超商欲購買點數，店員機靈察覺有異即時報警處理。

東勢分局新社分駐所副所長郭文達、警員黃志賢獲報旋即到場，向林男仔細說明這是常見的「假交友詐騙」，對方會先假意先與被害人成為朋友，更甚是交往等等，帶被害人信以為真之後便以各種藉口要求被害人匯款或購買點數等等，之後隨即失去聯繫，警方與超商店員很有耐心的告訴老翁是為詐騙的手法，老翁才恍然大悟自己被詐騙了，老翁非常感謝警方積極熱心。



分局新社分駐所副所長郭文達表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，且詐騙集團常潛伏各種交友軟體，利用正妹、帥哥假照片誘人上鉤，再用各種理由威脅利誘購買點數，請勿遲疑，趕緊撥打「165反詐騙諮詢專線」或110詢問，冷靜應對才能避免被詐騙集團得逞。