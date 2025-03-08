被董座砍殺！看完「技術長離職信」一票人淚：是優秀主管、好爸爸

▲董事長曾志新持刀砍殺技術長。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者施怡妏／綜合報導

「雲云科技公司」7日傳出51歲的梁姓技術長提離職，卻慘遭52歲負責人曾志新砍死，事件震驚社會。梁姓技術長的離職信也曝光，透露自己在公司被霸凌、溝通問題及團隊被介入等。對此，網友看完離職信，心疼喊「這CTO好強，好多值得學習的地方」、「從文字感覺出來，是個很有能力且溫暖的好人」。

有網友在Dcard發文，分享技術長的離職信全文，還特別提醒「要深呼吸才能看完」。

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底下網友看完後，大讚技術長是個優秀的人才，「這CTO好強，我才20幾歲就覺得學新的tech stack很麻煩很難，他到4、50歲的時候還在自己讀自己幹」、「文筆好好，感覺身歷其境他從滿懷熱情，到心死的狀態」、「覺得他是對生活跟工作有熱情的人，包含他對公司同仁，從文字裡都能感受到」、「感覺得出是一位很盡心盡力的主管，50歲了還認真學習新技術，帶著team衝刺，帶著大家飛翔，看得到他從熱情無限變成心寒離職，就這樣失去了一位人才，真的無限感慨」、「電子電路、機構、光學、聲學、RF、製造，全包辦…新創真的好硬，Respect」。

不少網友看完技術長的部落格文章，更是心痛，「看完他的blog感觸更深，他真的是一位我夢寐以求的完美父親」、「看了他的部落格，還有寫給小孩的文章，真的是一個好爸爸」、「看CTO blog和離職信，感覺是個厲害的好人，看了好難過」。



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▲曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）



據了解，曾男與梁男理念不合起爭執，梁男曾表達對公司不滿要離職，雙方7日下午4時許相約談判，期間曾男拿水果刀往梁男後頸砍2刀，當場大量失血命危，曾男砍完後想自殘，被其他同事把刀搶下來，只有輕微受傷，2人都由救護人員送往醫院急救，梁男傷重不治，詳細原因警方正進一步調查。

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