台中養生館抓到色色！2對男女「連結中」　25女驚逃玩躲貓貓

記者許權毅／台中報導

台中市北區一間養生會館暗藏色情交易，警方今年二度上門，又再次抓到大量小姐在內，其中2名男客、2名小姐以2000多元代價正從事性行為。據查，該店內總計有名25名外籍小姐，年紀從30歲至58歲左右都有，每次性交易可抽取500至1000不等價錢。吳女等11名業者員工被送辦，其餘移送專勤隊或依社維法裁罰。

▲台中一間養生館暗藏色情，警方近日上門查緝，當場抓到2組男客小姐正在從事性行為。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局追查，北區中清路上一間養生會館涉嫌從事色情行業，已經在今年1月查獲多人，不料該會館又繼續營業，警方蒐證後，近日再度持搜索票上門，現場54人全數被警方帶回究辦。

有越南籍女子當時正在洗澡，驚聞警方上門查緝，嚇得連衣服都來不及穿好，就在走廊上逃竄，試圖要躲避查緝員警，結果被員警逮個正著。有小姐聽到聲響，躲到一處暗室內，警方進入搜索，發現有異狀，立刻喝斥「自己開門，不然我踹門！」結果仍沒有動靜，員警破門後，直接抓到4人在內躲藏。

▲警方現場帶回54人，包含負責人吳姓女子等11名員工、幹部。（圖／記者許權毅翻攝）



警方查，現場25名小姐、16名男客，吳女等負責人11名，還有2名清潔人員。其中，有2名越南籍女子（非法居留），正分別與2名男客從事性交易，該店以每次2100元至2400元不等價格，提供不特定男客性行為服務，男客可任選半套或全套，小姐抽取500至1000元價格，其餘由店家抽成。

警方在現場查扣監視器主機3臺、鏡頭3個、無線電14個、營利所得38300元、手機數支等證物。負責人吳女等11人，涉犯意圖營利容留、媒介男客、小姐性交猥褻之犯罪事實明確，訊問均依涉妨害風化罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，外籍人士移送專勤隊。

▲吳女等11人被依法送辦，外籍女子被移送專勤隊。（圖／記者許權毅翻攝）



第二分局長鍾承志強調，警察將持續強力掃蕩色情行業，杜絕不法業者死灰復燃，並呼籲民眾若發現違法行為，應積極向警方檢舉，杜絕色情交易，共同維護社會治安，打造安全、宜居的城市環境。