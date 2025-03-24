鼬獾又咬傷村民！屏東今年第3例狂犬病　縣府加開犬貓疫苗注射

▲枋山出現咬人鼬獾，屏東今年出現第3例鼬獾狂犬病。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

屏東縣枋山鄉楓港村17日有民眾遭鼬獾咬傷，該鼬獾送檢結果為狂犬病陽性，這已是枋山鄉今年發生第2例野生動物狂犬病，也是今年恆春半島第3例，屏東縣政府將於31日在枋山鄉加開狂犬病疫苗注射場次，同時呼籲飼主攜帶家中犬貓前往接種。

屏東縣動物防疫所與枋山鄉公所合作，將於31日上午10時30分至中午12時於楓港老人活動中心及下午1時30分至3時在枋山農會枋山辦事處免費施打犬貓狂犬病疫苗，縣府呼籲民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗，共同守護家人及毛孩安全。

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屏東縣動物防疫所表示，屏東縣有13個鄉鎮為狂犬病陽性區，且其中有7個鄉鎮發生過確診狂犬病的鼬獾抓咬傷人案件，若民眾不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，且主動告知醫師以利診斷處置，如發現死亡鼬獾、白鼻心、食蟹獴等食肉目野生動物，請通報動物防疫所送驗，相關資訊歡迎電洽08-7224109，或上「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專」查詢。

近年野生動物狂犬病疫情持續擴散，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，屏東縣動物防疫所呼籲民眾提高警覺，遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，未依規定為犬貓完成狂犬病疫苗施打者將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。