公公再婚生孩「與孫子一樣大」　突提1要求！媳婦傻爆：怎拒絕

▲公公再婚生下的兒子，與原PO兒子同齡。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我要怎麼拒絕呢？」一名人妻傻眼透露，公公與後媽生下一名孩子，且與原PO兒子差幾天出生而已，沒想到公公突然要求把他兒子戶籍遷到原PO家，就可以順便接送。文章曝光後，全場網友建議勇敢拒絕，「最簡單的處理方式交給隊友」、「這三個字很好用：不方便」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》煩惱表示，公公二婚再娶，他與後媽有生下一名兒子，豈料最近公公突然提議，想把他兒子戶籍遷到原PO家，如此一來，可與原PO兒子同校，且放學接送比較方便。

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對於這傻眼的要求，原PO直言錯愕又不知如何婉拒，同時也補充說道，兩位孩子出生差沒幾天，確實是讀同一屆。

底下網友紛紛搖頭建議，「把兒子送安親班，婆婆不用接送嗎」、「直接就說你不想做這件事就好了，反正也沒有一起住，黑了也沒關係，不然也沒有正當的理由拒絕」、「勇敢說不，最簡單的處理方式交給隊友」、「叫公公的配偶處理」、「這三個字很好用：不方便」、「到最後叫你接小孩，還要用晚餐給小孩吃，八成會變這樣，不然沒事遷戶籍幹嘛」、「我怎麼感覺，公公想要請你們幫他養小孩」、「自己的種，自己處理」、「由先生出面去拒絕， 無論是公公或是你先生都不可以置身事外， 更何況小孩跟他們的姓，公公小孩還是你先生的弟弟」。