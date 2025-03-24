研調：每三隻手機就有一台有GenAI　2025年出貨量逾 4 億支

記者吳立言／綜合報導

▲根據研調中心指出，智慧型手機品牌已將 GenAI 視為核心差異化元素。（示意圖／路透）

2024 年，智慧型手機品牌已將 GenAI（生成式AI） 視為核心差異化元素，這一趨勢預計將持續至 2025 年。然而，消費者對 GenAI 應用場景的接受度仍有限，因為目前功能尚未能帶來顯著的日常實用性或激發強烈需求。因此，手機OEM正積極尋找突破性的 GenAI 應用案例，以提升用戶體驗並刺激換機需求，而非僅依賴硬體的規格升級。

根據研調機構Counterpoint Research的AI 360服務預估，2025 年全球每三支智慧型手機中將有一支具備 GenAI 功能，全年出貨量預計超過 4 億支，明顯高於 2024 年的每五支中一支。

蘋果與三星預計將在 GenAI 智慧型手機市場的早期階段占主導地位，憑藉其在高階市場和已開發市場的強大影響力，持續引領技術發展。這兩大品牌的優勢來自深度生態系統整合、無縫的軟硬體協同，以及穩固的高端用戶基礎。蘋果透過「Apple Intelligence」、三星則透過「Galaxy AI」大舉投資 GenAI，並將在 2025 年持續透過作業系統更新與新應用場景的推出，強化其 AI 產品競爭力。

▲Counterpoint Research預估，2025 年全球每三支智慧型手機中將有一支具備 GenAI 功能。（圖／Counterpoint Research提供）

預計到 2026 年底或 2027 年初，GenAI 智慧型手機將進入普及階段，主要由小米、OPPO、vivo 和 HONOR 等中國品牌推動，將 GenAI 功能大規模引入中階市場。隨著具備 GenAI 功能的智慧型手機價格變得更親民，市場滲透率將進一步提升，帶動總出貨量成長。

GenAI 在智慧型手機的普及速度超出預期，主要受惠於晶片技術的進步及更高效、具競爭力的輕量化大型語言模型（LLM）的出現。這些技術突破使 GenAI 功能成為高階機型的標準配置，並將自 2025 年起加速拓展至中階市場。

隨著GenAI智慧型手機的普及，市場上將出現更多具備人工智慧功能的中階裝置，這將進一步推動GenAI技術的普及化。未來，消費者將能夠享受到更智能、更高效的手機使用體驗，這一演變有望使未來十年成為智慧型手機市場最令人興奮的時期。