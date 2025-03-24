台中休旅車撞路邊車！7旬駕駛倒退嚕開溜　正義哥追上去報警

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區1名陳姓男子，昨（23）日深夜在德勝路開車自撞路邊2部車輛，雖沒造成人員受傷，但陳男肇事後逕自駛離現場，不負責任的行為恰巧被1名開車經過的民眾看到，民眾便追著陳男邊報案，讓警方順利到場逮人。詳細肇事原因警方正在釐清。

▲陳姓男子昨日深夜在德勝路開車（灰色車）自撞路邊2部車輛。（圖／民眾提供）



警方調查，23日晚間11時許，陳姓男子（76歲）駕駛休旅車沿台中市大雅區昌平路往神岡區方向行駛，行經德勝路時，碰撞路邊張姓男子停放的車輛，並波及茆女車輛，導致張男車頭、車尾以及茆女車尾受損，幸當時人都不在車內，本案無人受傷。

▲張男車頭、車尾以及茆女車尾受損。（圖／民眾提供）



路口監視器顯示，陳男開車偏離道路正中央，直接撞上路邊車輛，速度疑似不慢，遭撞車輛被往前推擠約1、2公尺，陳男肇事後，未下車檢視被害車輛車損，反而緩緩倒退，接著駛離現場。

▲陳男肇事後駛離現場。（圖／民眾提供）



據了解，陳男肇事過程遭1名開車經過的民眾目擊，民眾見陳男肇事後直接開車閃人，路見不平，立刻開車尾隨陳男，並一邊向警方通報，待警方獲報查獲陳男，民眾將陳男交由警方處理；民眾向警方說，他是出於正義感，見陳造成他人車輛損壞卻不負責任，才追了上去。

據查，由於本案陳男未造成人員受傷，不構成肇事逃逸罪嫌；警方依規對陳進行酒測，無酒精反應，後續將依道交條例相關規定，對陳男製單舉發。