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Apple Watch SE塑膠版停擺？ 古爾曼：面臨嚴重風險

記者吳立言／綜合報導

▲Apple Watch,智慧手錶,智慧型手錶,智能手錶。（圖／視覺中國CFP）

▲Apple Watch。（圖／視覺中國CFP）

知名科技記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）近日在《Power On》時事通訊中對Apple Watch SE塑膠版進行了評價，指出這款手錶面臨著設計和成本方面的重大挑戰。

綜合外媒報導，古爾曼表示，Apple Watch SE塑膠版的設計團隊對其外觀並不滿意，認為塑膠材質的外觀「不夠理想」。此外，塑膠外殼相較於鋁製機身，更難擁有成本優勢。這些問題使得Apple Watch SE塑膠版陷入困境，面臨「嚴重的風險」。

根據古爾曼去年 7 月報導，蘋果在開發塑膠外殼的 Apple Watch SE，預計 2025年發佈。他曾表示，其機身材質將從傳統的鋁金屬改為硬塑膠，價格會更親民、採用彩色塑料外殼的 Apple Watch SE也可能會吸引那些想為孩子購買 Apple Watch 的父母。

負責Apple Watch SE更新專案的團隊遇到兩大難題：成本與外觀。雖然塑膠材質的使用本應降低生產成本，但實際上塑膠版Apple Watch SE的生產成本幾乎與現有的金屬／尼龍版本相當，無法達到預期的價格優勢。

此外，設計團隊對塑膠版的外觀效果不滿意，在質感和整體設計上無法達到蘋果一貫的高標準，這使得產品定位和市場接受度受到質疑；目前尚無確切消息顯示蘋果是否會繼續推動該計畫，但從現有資訊來看，塑膠版Apple Watch SE的開發進度已陷入停滯。

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