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「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲余姓男子透過交友軟體詐騙多位女子，到案被揭曉是慣犯。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃哲民／台北報導

北市1名余姓男子透過交友軟體四處獵豔，再假冒刑警、健身房老闆、音樂製作人或「田僑仔」，以罹癌、遭友陷害或父母過世等幌子騙財，落網被揭曉他是大學肄業，打零工或開計程車養女兒的單親爸，其中1位梁姓女子遭余男1人分飾檢察官、政風處主秘的圈套誆走139萬餘元，且其他被害人都提告了，她最後才被通知，台北地院判余男3年6月徒刑、須全額賠償梁女，可上訴。

現年31歲的余男和本案梁女交往後，從2020年3月起，謊稱要告前女友及前女友母親討債，自己卻不幸成為涉案嫌疑人、遭到司法機關非法拘留，請梁女借他律師費、公證費、交保費與押金，余男並開分身冒充「林姓檢察官」、「政風處主秘王先生」，用LINE傳訊息要梁女把錢匯入指定帳戶。

梁女為愛奔走籌措、不知遭余男設套，每次交付數千元到數萬元，至2022年11月，共給了139萬餘元，期間余男以自己與分身名義，開立6張面額各300萬元到1億3000萬元的本票，交給梁女宣稱這是「政府給我的非法拘留賠償金」，總額高達2.7億餘元，梁女更加信以為真。

但同一時間，余男另在交友軟體四處獵豔，冒充罹癌刑警高官、遭朋友陷害凍結資產的富有音樂製作人、事業有成但一時周轉不靈的健身房老闆，或父母相繼過世、繼承龐大遺產卻被家人提告的「田僑仔」，用各種情話跟保證，逐步榨乾多位受騙女子畢生積蓄。

余男的騙局在2022年間陸續被拆穿，他坦承騙的人太多、軋不過來，所以繼續騙。法官斥他以感情詐騙為手段、手法惡劣，去年（2024年）5月將他所犯數個詐欺取財罪，定應執行2年8月徒刑，正在服刑。

本案梁女在其他受害人提告後，才被警方通知愛人竟是詐欺慣犯，且離婚扶養1個年幼女兒，平時在工地打零工或開計程車為業，更讓梁女氣結的是，余男雖認罪，卻想以30萬元和解，被拒絕後分文不付，梁女憤而提告並附帶民事求償。

本案法官認定余男同時涉犯冒用公務員名義詐欺取財、偽造有價證券等罪，且利用受害人對他的信任，有計畫性地一手包辦犯罪，毫無情堪憫恕之處，判他3年6月徒刑，另應全額賠償梁女損失，均可上訴。

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