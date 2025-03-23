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馬斯克20歲女兒「談出櫃」　親揭老爸童年謊言：他根本不在場

▲▼馬斯克20歲女兒「談出櫃」　親揭老爸童年謊言：他根本不在場。（圖／翻攝TikTok@vivllainous）

▲20歲的薇薇安已經與馬斯克斷絕關係。（圖／翻攝TikTok@vivllainous）

記者吳美依／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的20歲跨性別女兒薇薇安接受《Teen Vogue》專訪，談及當年出櫃經歷，以及多元性別（LGBTQ+）議題。儘管她已經改名換姓、與親生父親斷絕關係，但仍免不了被問及相關話題。

薇薇安原名賽維爾·亞歷山大·馬斯克（Xavier Alexander Musk），是馬斯克和第一任妻子、加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）的小孩，她2020年公開宣布跨性別身分，不再依賴父親經濟援助，2022年、年滿18歲時向法院提出申請，不僅改名、從母姓，也把性別更改為女性，藉此與親生父親斷絕關係。

馬斯克在性別議題上向來保守，被問及與薇薇安（Vivian Jenna Wilson）的關係時，曾宣稱他已失去「兒子」，以前的賽維爾「被覺醒病毒殺死了」。

而薇薇安也在先前專訪中透露，馬斯克缺席自己的童年，幾乎可以說是根本不在場，對於她小時候表現的描述也是杜撰，「從我懂事以來，馬斯克就不是一位支持我的父親。儘管馬斯克擁有共同監護權，但他很少出現在我的生活中，我和其他兄弟姊妹由母親或保母照顧。而且，馬斯克很容易暴怒，既冷漠且自戀。」

被問及多次公開批評親生父親，薇薇安坦言「我根本不在乎他，真的不在乎。人們總是把我跟他連繫起來，這真是煩人。」她形容，馬斯克是「長不大的可悲男人」，即便對方是全球首富，但自己一點也不怕他，「自從2020年以來我就沒跟他說過話了，到現在已經將近5年。感謝上帝。」

被問及多次公開批評親生父親，薇薇安坦言「我根本不在乎他，真的不在乎。人們總是把我跟他連繫起來，這真是煩人。」她形容，馬斯克是「長不大的可悲男人」，即便對方是全球首富，但自己一點也不怕他，「自從2020年以來我就沒跟他說過話了，到現在已經將近5年。感謝上帝。」

談到家庭關係時，20歲的薇薇安則坦言，「如果把同父異母的手足也算進來，我其實也不知道自己到底有多少兄弟姊妹」，由於母親已經離婚，她們與馬斯克的家人也沒有聯絡。

薇薇安回憶，意識到自己是跨性別者的數個月後，她某天晚上11點下定決心，「我不能再繼續這樣下去了」，於是決定出櫃。不過，她首先在Instagram限時動態發文，2天後才告訴母親，「我確實對此感到後悔，如果可以再來一次，她應該要成為第一個知道的人。」

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