機車不禮讓！行人暴怒「神來一腳」猛踹機車　反被KO跌地

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

新北市新莊區中華路與中港路口，20日晚間8時許發生一起行車糾紛。一名機車騎士右轉時，因為未禮讓行人，遭行人出腳猛踹，結果行人自己反而重心不穩跌倒。畫面全被後方騎士錄下，並上傳至知名網路平台，引發民眾熱議。

▲新北市新莊中華路與中港路口，20日發生一起機車未禮讓行人，行人出腳踹車的糾紛 。（圖／wowtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

透過後方騎士行車紀錄器顯示，一名騎士沿中港路要右轉中華路時，騎士無視車輛應停等行人的規定，直接從一名走在斑馬線上的行人面前穿越，行人見狀暴怒出腳朝機車騎士側面踹了一腳，機車騎士瞬間左右搖晃差點失控，而出腳的行人也因重心不穩跌倒，站起來後便直接走掉。機車騎士可能也自知理虧， 沒有追究摸摸鼻子就騎走。

▲行人出腳踹車後自己也跌倒在地 。（圖／wowtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

中港派出所表示，目前未接獲報案，但影片中機車未禮讓行人，已違反道交通條例第44條第二項，有行人穿越道路時，不暫停讓行人先行通過，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。警方也呼籲汽機車駕駛行經斑馬線應禮讓行人，培養正確路權觀念，進而達到降低事故、改善路口安全目的。