春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

▲慢遊箭筍趣-箭筍百宴活動於光復鄉太巴塱祭祀廣場登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2025慢遊箭筍趣-箭筍百宴活動」23日於光復鄉太巴塱祭祀廣場登場，縣長徐榛蔚特地到場推廣當令食蔬箭筍，地方饗宴席開百桌，推出多樣菜色使用在地特色農產入菜，讓消費者能吃到在地的山海料理。現場除了能體驗採筍、烤筍、剝筍的樂趣外，還有原鄉農產市集及新式農機具展示，氣氛相當熱絡。

在政府積極推動永續發展政策的支持下，光復鄉的有機與友善農業認證面積已突破60公頃，展現出對環境與健康的承諾。過去作為建材的箭竹，搖身一變成為令人垂涎的美食。如今，鮮採的箭筍憑藉其清甜鮮脆的獨特風味，成為居民與遊客爭相品嘗的春日饗宴。

縣長徐榛蔚表示，花蓮每年只要到了春天就會想到箭筍，花蓮的箭筍從萬榮出發，她同時也鼓勵民眾多吃花蓮當季蔬果素食，劍筍饗宴結合了觀光、旅遊以及體驗營銷，農業的推展不僅是生產者與消費者的參與，還要向下扎根，花蓮縣政府希望透過萬榮鄉公所與農民共同積極努力推廣，將高山箭筍推廣到全國市場，讓大家都能品嚐到天然又美味的優良農特產品。

在花蓮縣政府的全力推廣下，結合鄉公所、農糧署東區分署、花蓮農改場及農水署花蓮分署等單位攜手合作，積極推動箭筍的推廣與行銷，讓這片春日美味透過一場場精彩活動傳遞給更多人品嚐與喜愛。

活動結合食農體驗與在地特色美食，邀請全國民眾一同走入箭筍產區，品味最新鮮的山海料理，享受獨特的採筍樂趣。

活動當天席開百桌，以當季新鮮箭筍入菜，搭配花蓮當地特色農產，讓饕客大啖美味的箭筍盛宴。此外，現場還設有烤筍、剝筍體驗、原鄉農產市集、新式農機具展示等精彩活動，適合親子共遊，一同探索農村樂趣。

光復鄉公所指出，花蓮擁有得天獨厚的自然環境，純淨的水源與肥沃的土地孕育出鮮美的農作物，此次活動不僅讓遊客享受當季美食，也能深度體驗在地農村文化，親身感受光復箭筍的鮮甜滋味。歡迎大家把握機會，一同來花蓮光復體驗「採筍、玩筍、吃筍」的農遊樂趣！

來自原鄉的季節限定美味「箭筍」，即將於3月30日登陸台北市立動物園廣場，邀請熊貓圓圓、圓仔、圓寶共同來推廣箭筍，用食農教育闖關遊戲的方式加上原民特色的烤筍、烤鹹豬肉還有邀請轄內的原民藝品文化工作坊的老師來讓北區的消費者製作體驗相關的竹藝品與藤編文化，可以更深入的瞭解本鄉原民的特色產業文化。活動邀請台北市民共襄盛舉，親自體驗箭筍的美味與多變料理風貌，讓這顆來自台灣土地的珍寶，在城市中大放異彩。

