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不爽被超車？騎士等紅燈「瘋狂轉圈」挑釁　網算罰單金額笑爆

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／八卦村村長） 

▲騎士狂繞圈挑釁。（圖／翻攝自YouTube／八卦村村長）

記者鄺郁庭／綜合報導

粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」經常貼出各種行車紀錄器畫面，有些三寶行徑總令人哭笑不得。昨（22）日粉專就PO出一段影片，只見有騎士似乎是不滿賓士車主超車，在等紅燈時，瘋狂繞圈挑釁。就有網友試算罰單金額，騎士若真的被檢舉，恐怕要噴5400元。

八卦村PO出影片「這個一定是我這輩子遇過最好笑的三寶」，從影片中可以看到，畫面是賓士車主的視角，在直行的時候遇到一台轉彎的機車。令人傻眼的是，騎士在快到路口等紅燈時，不知道是不是因為不滿自己被超車，突然開啟挑釁模式，瘋狂圍著賓士車狂繞圈。

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綠燈之後，騎士超越賓士往前騎，一度在路中間煞車，到下個路口遇到紅燈，又繼續繞圈挑釁，繞了兩圈後終於作罷，最後卻闖紅燈右轉騎走。

這一幕讓眾人哭笑不得，「沒有檢舉就太辜負他的表演了」、「你是他的太陽，他忍不住繞著你公轉」、「一開始以為是重播，然後才發現是轉圈圈」、「以為我按到重播。」

其中，還有網友試算罰單金額，「我會笑死…轉圈未過路口限舉發1次，2個地方就是2次，轉圈+沒打方向燈（合計3600）+紅燈右轉+方向燈（合計1800），總計5400。」他也補充，影像沒明確發現跨越雙黃線，只能以駛入來車道或跨越分向限制線迴轉擇一。

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