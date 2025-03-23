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台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市工業區長耕國際烤漆廠今中午發生重大工安事件，現場疑似為員工清理放流污水槽時，突然感覺身體不適，有1名台籍幹部、5名越南籍員工在場，有其中2人意識不清，被分送榮總跟林新醫院搶救，有長耕國際員工滿身髒污趕到醫院，著急四處查看，但面對記者詢問均表示不清楚。

▲台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中長耕國際烤漆廠今日傳出工安意外，現場一氧化碳超標。（圖／記者許權毅翻攝）

警方初步調查，台籍工人為張姓幹部，眾人疑似發現陳姓工人在底下昏迷，趕緊下去救人，結果在場人都出現不適情況。現場依照告知黃秀負責人，依規定通報職業災害。

▲台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市消防局今日上午10時許獲報，該處工人正在清洗污水池，有掉落情況，到場時有人在槽底、有人在外頭。據報，產線沒有運作，但在例行性清淤，現場測到CO超標。第六大隊副大隊長詹智超指出，疑似因為較為密閉，還是要帶空氣呼吸器，避免沼氣、一氧化碳，讓人員瞬間意識改變。

▲台中烤漆廠工安現場曝！5救1全都不舒服　放流槽一氧化碳超標。（圖／記者許權毅翻攝）

▲長耕國際員工趕到醫院，稱不清楚發生何事。（圖／記者許權毅攝）

事發處的放流槽狹小，僅約一個鋁梯寬度，現場將人救出後，留下鞋子等雜物。有長耕國際員工被派到醫院了解情況，身上同樣是滿身髒污，被問到當時發生何事，僅說「不知道」。

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