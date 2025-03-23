染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

▲百貨公司一名珠寶專櫃櫃姐因工作時間雙腳大開，多次被公司口頭勸導糾正後開除。

圖文／鏡週刊

新北市一名王姓女子在百貨公司珠寶專櫃任職，因外表裝扮與工作儀態被公司認為有損品牌形象，經三次書面通知要求改善後，最終仍被公司解雇，王女不服，提告要求恢復僱傭關係並求償。法院審理後，認定公司解僱合理，駁回上訴。

王女表示於2023年10月起在一家珠寶公司工作，月薪為38,414元，她聲稱自己在職期間表現良好，但自2024年5月起，公司連續三次向她發出工作改善通知書，指責她佩戴唇環、眉環以及染粉紅色頭髮，認為這些行為有損公司品牌形象。另外，百貨公司管理部門也曾指出，王女工作時間內雙腳大開坐姿不雅，提前收拾私人物品，還長時間私聊影響賣場營運。

對此，王女主張已配合公司規定遮掩飾品，仍被無預警解僱，並強調相關指控未經核實，此舉顯然違法。珠寶公司則駁斥王女指控，強調其員工儀容必須符合品牌形象，曾多次以口頭方式勸導王女改善，然而王女卻置若罔聞，縱使允許其配戴假髮或口罩，仍未見積極配合，工作態度更屢遭質疑。慎評估後，才認定該員工工作表現已達《勞基法》第11條第5款「不能勝任工作」標準，故於2024年5月30日依法解雇，絕無違法。

法院審理認定，王女入職時並非粉紅色頭髮，也沒有佩戴唇環或眉環。王女因個人形象問題，屢次違反公司及百貨管理單位規定，儘管公司依照規定提供改善方案及充分調整期，但王女仍未能符合要求，有損品牌形象及商場秩序。法院最終認定業者終止勞動契約合法，因此駁回王女請求確認僱傭關係及賠償之訴。可上訴。



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