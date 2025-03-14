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iPhone 16e爆災情！　藍牙頻頻斷線「更新也無解」

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone16e上市約兩周，傳出藍牙災情。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳美依／綜合報導

蘋果iPhone 16e上市約2周，已經傳出災情。國外多名使用者通報，透過藍牙連接音訊設備時，會出現音訊卡頓、甚至中斷的問題，尤其使用無線耳機的時候更是如此，即使更新系統，也無法解決問題。

根據社群媒體X、網路論壇Reddit、蘋果支援社群資訊，iPhone 16e透過藍牙連接到喇叭或音響等音訊設備時，會出現斷斷續續，甚至直接中斷的情況。一名網友表示，「我剛從13 mini升級到16e，任何藍牙設備都一直出現卡頓狀況。聲音會暫停幾秒鐘，然後又恢復。」

根據回報，iPhone 16e同時透過藍牙連接多個設備時，就會出現問題，即使把手機更新到本周稍早釋出的iOS 18.3.2，狀況依然持續發生。不過，其他型號的iPhone連接到相同的耳機或喇叭，就沒有任何問題。

其中一名被影響使用者把iPhone 16e退回，順利獲得換機服務，但他表示，新手機還是有一樣的問題。

目前尚不清楚這個問題的影響範圍，或者更新到iOS 18.4是否能夠解決，而該版本目前仍在測試中，預計4月才會發布。蘋果官方尚未承認這項問題，也沒有說明是否正在著手修復。

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