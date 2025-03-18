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蘋果史上最貴手機！　巴克萊銀行：首款摺疊iPhone喊破7.58萬

▲▼蘋果公司。（圖／路透）

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果首款摺疊iPhone即將問世，不過外媒引用歐系巴克萊銀行分析師Tim Long最新報告，首款可摺疊 iPhone 的起始價格為2299 美元（約台幣7.58萬元），價格幾乎是 iPhone 16 Pro Max的兩倍。

《MacRumors》報導，Tim Long在最近一次前往亞洲的行程中與硬體製造商會面後分享了這一價格預估。

報告指出，供應鏈內部關於可摺疊 iPhone 在 2026 年底至 2027 年初推出的討論越來越多，但Tim Long認為該設備較高的起始價格將無可避免地限制銷售量。

此外，蘋果供應鏈分析師郭明錤預測首款可摺疊 iPhone 的價格將在 2000美元（約台幣6.6萬元）至 2500 美元（約台幣8.25萬元）之間，因此多位分析師一致認為該設備的價格至少會達到幾千美元。

然而，郭明錤相信儘管價格較高，仍可能有強勁的需求，前提是該設備的品質符合預期。例如，蘋果推出一款沒有螢幕可見摺痕的可摺疊智慧手機將是一個重大突破。

郭明錤表示，首款可摺疊 iPhone 將配備 7.8 吋內屏、5.5 吋外屏、兩個後置鏡頭、一個前置鏡頭、一個 Touch ID 電源按鈕 (取代 Face ID) 和高密度電池。他預計該設備在展開時厚度為 4.5 毫米，摺疊時厚度在 9 毫米至 9.5 毫米之間。他預計該設備將擁有鈦金屬外殼，但鉸鏈將使用鈦金屬和不鏽鋼的混合材料。

郭明錤表示，可摺疊 iPhone 將在 2026 年第四季度進入量產。市場普遍預期，可摺疊 iPhone 至少還有一年半的時間才會上市。

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