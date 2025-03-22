IG號召夜遊嗑肉粽！百猴聚集北海岸狂拉音浪　警請吃86罰單

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區今天（22日）凌晨3時許，有居民反映淡金路一段附近，出現多部改裝機車來回穿梭「炸街」，許多居民都從睡夢中嚇醒，憤而向警方報案。淡水警方早已接獲情資，在各重要路段編排警網，並加強巡邏攔查，共開出86張罰單，罰鍰粗估約16萬元。

▲百輛改裝車相約夜遊北海岸，所引發的噪音擾亂居民，警方舉發86件違規。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，這些改裝車主透過IG，先約在北市士林集合，最終目的地則是前往北海岸喝咖啡、吃肉粽，還特此編列行動代號。淡水警方接獲情資，立即展開佈署，在三芝、淡水重要路段編排9個警網15名警力，線上巡邏6個警網12名警力，共計27名警力，預防造成事故及衍生其他危害公安事件。

▲警方針對非法改裝及遮掩大牌的機車開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方透過監控畫面，發現這群約百輛的改裝車隊，浩浩蕩蕩的從石門進入淡水及三芝地區時，警方隨即加強攔查，並隨時監控淡金路沿線聚集情形，但遭驅離車輛，部分聚集在各處便利商店及漁人碼頭，警方立即前往驅趕，雖然並未出現危險駕車，但改裝車輛離去時，所發出的噪音仍造成居民困擾。

淡水分局表示，本次防制危險駕車勤務，共舉發改裝車18件、無照駕駛8件、遮蔽號牌1件、未懸掛號牌1件、其他違規17件、通報噪音車41件、總計86件，粗估罰金共16萬元，另遭舉發改裝，以及遮蔽號牌的車輛，必須到監理站接受再度檢驗。

▲警方見改裝機車逆向，立即上前攔查（圖／記者陸運陞翻攝）