越弄越糟？家寧切割媽媽「聲明稿少了1物」　律師：風向也許會變

▲附上證據也許會讓大家信服。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年分手，男方11日在個人頻道開撕家寧一家人，失去頻道的經營權，將他10年來的努力整碗端走，而家寧形象全毀，最新聲明被解讀切割媽媽。對此，律師蔡政峯表示，如果要發一個對家寧有幫助的聲明稿，最好可以附上一些證據，輿論的風向也許會改變。

律師蔡政峯在節目《震震有詞》指出，看了家寧的聲明稿，他建議，如果要發表強而有力的聲明稿，可以附上相關證據，例如家寧不知情的對話紀錄，或是因為這件事情跟媽媽吵架的歷史證據，「我相信這件事情的風向、輿論的討論方向、思考方向也會有一些轉變」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師坦言，因為現在沒有證據，即便家寧說沒有，律師也背書，但大家仍不會相信，「其實會把事情越弄越糟」。然而，謝震武律師問了一句「如果是你，接不接？」律師笑喊「我不敢接，我先講」。

看到事務所被罵，律師有感而發，事務所在處理的案件，本來就不是人人都滿意，不可能有全世界都滿意的案件，「我們不是在辦婚禮，你會來找律師的，一定都是大家不開心」。

Andy老師控訴經營10年的YouTube頻道「眾量級CROWD」，被前女友家寧一家奪走。為此，家寧18日再發4點聲明切割媽媽，強調自己並未掌管財務，也並不清楚實際收益，甚至多年來未曾參與公司經營，自己跟Andy同樣都領月薪、獎金。

不過今（20）日再度爆出，家寧媽媽依照個資法及妨害名譽等案由向Andy提告，而Andy收到通知書後，3月31日前須到案說明。

▼律師建議，附上相關證據會更好。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）