明晨低溫探10度「日夜溫差大」　好天氣維持到下周四

▲下周四前天氣穩定，高溫最高可上看32度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（22日）起至下周四前天氣穩定，不過後天前輻射冷卻明顯，夜晚清晨局部低溫仍下探10度，白天高溫逐日回升，下周三、下周四是最溫暖時刻，部分高溫上看32度。下周五又要變天了，鋒面影響全台轉雨，後續還有東北季風或冷氣團南下，將再有一波降溫。

中央氣象署預報員李名翔表示，未來一周天氣在下周四之前較為穩定，今天到周日輻射冷卻明顯，早晚氣溫偏低，日夜溫差大，下周一前各地晴到多雲，下周二到下周四各大多地晴到多雲，但東南部、恆春半島有零星短暫雨，下周四中南部山區也有零星短暫陣雨。

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下周五天氣將有明顯轉變，李名翔指出，下周五會有鋒面通過，後續東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地天氣轉涼轉冷，降雨方面，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部也有短暫陣雨，全台各地都有降雨機會。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，李名翔說明，下周四之前溫度將一天比一天回升，不過輻射冷卻作用影響，周末兩天北部、宜蘭低溫約10到13度，中部低溫12到13度，南部15到16度，花東14到17度。

下周一、二持續回溫，李名翔指出，下周三、下周四北部、宜蘭高溫將可到28到30度，中南部30到32度，花東28到32度，下周三到下周四將是未來一周最溫暖時候。

下周五冷空氣南下，後續強度挑戰冷氣團。李名翔指出，下周五後各地氣溫下降，北部降溫最明顯，下周五北部、宜蘭高溫降至22到23度，中部高溫26到27度，南部高溫仍有29到30度，花東27到28度；下周五低溫也稍降，北部、宜蘭15到16度，中部17到19度，南部21到22度，花東20到21度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

這波降溫預估將持續到3月底，李名翔提醒，冷空氣預估影響到3月30日左右，下周五晚上到下周六清晨整天涼冷。

此外，明天清晨雲嘉南地區、24日到27日的金馬地區，以及25日晚上到27日台中以北地區，都容易有低雲或霧影響能見度。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）